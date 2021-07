Corona-Lage in Mainz: Ein weiterer Todesfall

In Mainz wurde am Donnerstag ein neuer Corona-Todesfall gemeldet. (Symbolfoto: dpa)

MAINZ - Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner ist in Mainz erneut gestiegen. Das Landesuntersuchungsamt meldete einen Wert von 25, am Mittwoch lag er bei 22, am Dienstag bei 20. Insgesamt gab es am Donnerstag zehn bestätigte Neuinfektionen, aktuell gelten 96 Menschen als infiziert. Es wurde ein neuer Todesfall gemeldet, die Gesamtzahl stieg damit auf 210.

Im Kreis Mainz-Bingen ist der Corona-Inzidenzwert ebenfalls gestiegen – von 6 auf 10. Das Landesuntersuchungsamt meldete zehn Neuinfektionen, aktuell gelten 39 Menschen als infiziert. Todesfälle gab es keine neuen. Die Gesamtzahl liegt weiterhin bei 218.

Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 10.266 Menschen in Mainz und 7518 im Landkreis nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.