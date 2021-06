Corona-Lockerungen in Wiesbaden

Eine Frau hält ihren Mundschutz und ein Smartphone in der Hand. (Foto: dpa)

WIESBADEN - Die Stadt Wiesbaden lockert nächste Woche erneut die Corona-Regeln. Ab Montag, 21. Juni, gilt nicht länger die Allgemeinverfügung, mit der das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in der Fußgängerzone, auf dem Bahnhofsvorplatz und im Bereich des Berufsschulzentrums angeordnet wurde, teilt die Stadt am Donnerstagmorgen mit. Wenn es möglich ist, den nötigen Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten, ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung dort ab Montag nicht mehr notwendig. Weitere Lockerungen gibt es zudem beim Alkoholkonsumverbot und für Krankenhausbesuche.

In Wiesbaden gelten – wie in allen hessischen Städten – noch mindestens bis zum 27. Juni die Vorgaben aus der hessischen Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung (CoKoBeV). Zusätzlich hatte Wiesbaden städtische Allgemeinverfügungen erlassen, unter anderem um wie vom Land vorgeschrieben Vorgaben zu konkretisieren. Da sich die Pandemielage zuletzt günstig entwickelt habe, würden diese Allgemeinverfügungen nun an die neue Situation angepasst.

In der Fußgängerzone, auf dem Bahnhofsvorplatz und im Bereich des Berufsschulzentrums muss ab Montag, 21. Juni, keine Maske mehr getragen werden, vorausgesetzt der nötige Mindestabstand von 1,5 Meter wird eingehalten. Die entsprechende Allgemeinverfügung läuft aus. Die CoKoBeV schreibt weiterhin eine Maskenpflicht unter anderem in Bussen, Bahnen sowie an den Haltestellen vor. Die Maskenpflicht gilt auch weiterhin auf dem Wochenmarkt und in bestimmten Innenräumen.

Das Alkoholkonsumverbot gilt ab Montag nur noch in der Altstadt, konkret im Schiffchen, also unter anderem im Prinzengäßchen, in der Grabenstraße, in der Wagenmannstraße, in der Kleinen Langgasse und in der Alfons-Paquet-Straße. Dort ist auch der Alkoholverkauf zum Vor-Ort-Verzehr außerhalb von gastronomischen Flächen untersagt.

Da Straßen und Gassen im Schiffchen besonders eng sind, können dort erfahrungsgemäß die erforderlichen Mindestabstände nicht eingehalten werden, begründet die Stadt die Entscheidung. Der Verwaltungsstab habe deshalb beschlossen, das Alkoholverbot im Schiffchen bis zum 18. Juli zu verlängern.

Auf diesen Flächen und Plätzen läuft das Verbot dagegen aus: im restlichen historischen Fünfeck, im Kulturpark, auf dem Bahnhofsplatz, in der Reisingeranlage, auf der Herbertanlage, im Warmen Damm, auf dem Blücherplatz, auf dem Wallufer Platz, in den Nerotalanlagen, in der Eleonoren-Anlage sowie am Schiersteiner Hafen.

Auch die Besuchsregelungen in Krankenhäusern ändern sich. Ab Montag dürfen Patienten täglich zwischen 15 und 19 Uhr eine Person als Besuch empfangen, vorausgesetzt, der Besuch ist geimpft, genesen oder getestet. Weitere Details würden Krankenhäuser zeitnah in Pressemitteilungen mitteilen. Juristische Grundlage für die neuen Regeln ist laut Stadt das Hausrecht der Krankenhäuser. Die städtische Allgemeinverfügung endet.

Die Maßnahmen der Allgemeinverfügung zur Anordnung von Infektionsschutzmaßnahmen in den städtischen Ganztags- und Betreuungsangeboten gelten unverändert bis zum 18. Juli weiter. Vorerst weiterhin gültig ist auch die Allgemeinverfügung zur Bürgertestung.