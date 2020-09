Corona: So sicher sind Flugreisen wirklich

Tests und Maskenpflicht

. Am Frankfurter Flughafen gibt es die Möglichkeit, sich freiwillig und auf eigene Kosten vor einem Flug auf das neue Coronavirus testen zu lassen. Über die Bestimmungen am Reiseziel sollte man sich jedoch rechtzeitig informieren. Einige Ziele, wie zum Beispiel China, verlangen bereits bei Einreise ein negatives PCR-Testresultat.



. Die Kosten für die Tests liegen bei 59 Euro beziehungsweise 139 Euro für den Expresstest (mit einem Ergebnis innerhalb von sechs Stunden). Die Tests können je nach Abflugzeit direkt am Tag des Abflugs oder am Vortag durchgeführt werden.



. Eine Befreiung von der Maskenpflicht gibt es bei der Lufthansa nur noch im wirklichen Ausnahmefall. Wer ab September ohne Mund-Nasen-Schutz in ein Flugzeug steigen will, muss neben einem entsprechenden ärztlichen Attest künftig auch einen aktuellen negativen Corona-Test vorlegen. Auf diese Weise soll „ein Höchstmaß an Sicherheit für alle mitreisenden Fluggäste gewährleistet werden“. Damit reagiert Lufthansa auf kritische Nachfragen von Mitreisenden, die sich an Bord über Passagiere ohne Masken wunderten.