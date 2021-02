Corona spielt zumindest als Vorname keine Rolle mehr

Italien und Spanien: Corona als Vorname

. Das italienische Pendant zum Statistischen Bundesamt ist das Istituto Nazionale di Statistica (Istat). Istat führt jährlich auf, wie häufig Vornamen vergeben werden: Der Vorname „Corona“ spielte schon lange vor der Pandemie in Italien keine große Rolle mehr. Zwischen 1999 und 2019 wurde der Vorname sowohl an Mädchen als auch Jungen landesweit weniger als fünfmal vergeben. Eine exakte statistische Aussage über die tatsächliche Anzahl ist daher nicht möglich.

. Laut dem spanischen Instituto Nacional de Estadística (INE) leben in Spanien 329 Frauen mit dem Vornamen Corona, größtenteils in den nördlichen Landesteilen, mit einer Häufung in der Provinz Ourense. Männer mit diesem Vornamen kommen in keiner statistisch relevanten Anzahl vor. In den Top 100 der beliebtesten Vornamen für Neugeborene ist Corona zwischen 2010 und 2019 nicht. Als 1. oder 2. Nachname taucht der Begriff hingegen landesweit über 6000 mal auf.