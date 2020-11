Corona-Task-Force: Frankfurter Flughafen im Impfstoff-Fieber

Lufthansa Cargo

Die Frachttochter der Lufthansa verzeichnet in der Corona-Krise eine lebhafte Nachfrage. Das Frachtangebot ist zwar um 36 Prozent zurückgegangen, da die Ladekapazitäten in Passagiermaschinen fehlen. Der Umsatz der LH Cargo in den ersten neun Monaten 2020 ist aber trotzdem um vier Prozent auf 1,9 Milliarden Euro gestiegen. LH Cargo ist mit einem Umsatz von 2,5 Milliarden Euro und einer Transportleistung von 8,9 Milliarden Frachtkilometern im vergangenen Jahr eines der weltweit führenden Luftfrachtunternehmen. Das Unternehmen beschäftigt derzeit 4380 Mitarbeiter. Das Streckennetz umfasst etwa 300 Ziele in mehr als 100 Ländern. Der Großteil der Fracht wird über den Frankfurter Flughafen umgeschlagen.