Corona-Tests: Was gilt? Was muss ich wissen?

Testmöglichkeiten in der Region

In der Region gibt es einige weitere Möglichkeiten, sich auch am Wochenende testen zu lassen. Im Folgenden eine Auswahl – ohne Gewähr auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Zudem sollte man sich vorher bei den Anbietern informieren, eine Voranmeldung ist fast überall notwendig:



Mainz: MVZ Labor Dr. Kirkamm, Hans-Böckler-Straße 118. Corona-Hotline: 06131-7_20_51_2, Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 8.30 bis 11.30 Uhr.



Wiesbaden: Auf dem Parkplatz vor dem Kallebad in der Wörther-See-Straße 14, steht der Container des Drive-in-Covid-Koordinierungscenter. Auch hier können sich Autofahrer testen lassen. Öffnungszeiten: Montag bis Samstag, 9 bis 13 Uhr. Das Centogene Covid-19-Testcenter befindet sich im Ladehof des Wiesbaden Rhein-Main-Congress-Centers in der Friedrich-Ebert-Alleee 1.



Gießen: Das Testcenter der KV Hessen in der Rivers-Sporthalle, Stefan-Bellof-Straße 1, bietet ebenfalls ein „Drive through“ an – allerdings nicht für Selbstzahler. Man sollte es aber erst aufsuchen nach vorheriger Rücksprache mit Hausarzt, Gesundheitsamt oder Ärztlichem Bereitschaftsdienst. Öffnungszeiten am Wochenende: Samstag von 9 bis 13 Uhr.

Ein „Drive in“ ohne Anmeldung und für Selbstzahler gibt es in Kleinlinden, Hinter dem Steinrücken 27, Öffnungszeiten am Samstag von 8 bis 15 Uhr. Ein „Walk in“ – ebenfalls ohne Anmeldung und für Selbstzahler – bietet das Gießener Labor Eluthia auf dem Parkplatz an der Hessenhalle 5 an. Öffnungszeiten am Wochenende: Sonntag von 10 bis 18 Uhr.



Darmstadt: Das Corona-Testcenter in der Bessungerstraße 5, Gebäude D, hat nicht am Wochenende, sondern nur Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Auch hier unbedingt die 116117 vor einem Besuch anrufen.