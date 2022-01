Corona-Warn-App zeigt nach Update nur 2G an

Die Corona-App auf einem Smartphone. (Foto: dpa)

RHEIN-MAIN - 3G, 2G oder 2G plus: Seit dem neuesten Update der Corona-Warn-App wird den Nutzern ihr aktueller Status direkt in der rechten oberen Ecke ihres Zertifikats angezeigt. Damit ist sofort ersichtlich, welche Regeln ihre vorhandenen Zertifikate erfüllen.





Demnach sollte bei Geimpften und Genesenen, die eine Boosterimpfung erhalten haben, ein 2G plus angezeigt werden. Personen dieser Gruppe benötigen bei einer 2G plus-Regelung momentan keinen aktuellen Test. Das Problem: Geboosterten Nutzern wird in der Anzeige fälschlicherweise 2G angezeigt, obwohl sie die Auffrischimpfung in der App hinterlegt haben und damit eigentlich den Nachweis für 2Gplus erfüllen.

„Die Corona-Warn-App berücksichtigt diese Regelung in der Statusanzeige noch nicht. Das heißt, bei vorhandenem Impf- oder Genesenenzertifikat plus Zertifikat der Auffrischimpfung zeigt sie noch nicht den 2G-plus-Status an“, heißt es in einem Blog-Beitrag auf der Internetseite der Corona-Warn-App. Das Projektteam arbeite bereits an der Lösung, heißt es weiter.

Wer Missverständnissen bei Kontrollen aus dem Weg gehen möchte, kann alternativ die CovPass-App benutzen. Dort gibt es eine solche Statusanzeige bisher noch nicht.