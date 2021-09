3 min

Corona-Warnampel: Ab Freitag kann es ungemütlich werden

Vier Städten und Kreisen in Rheinland-Pfalz droht in dieser Woche schon der Sprung in die Warnstufe 2. Erkennbar wird schon jetzt: Die Bedeutung der Inzidenz geht massiv zurück.

Von Ulrich Gerecke Reporter Politikredaktion