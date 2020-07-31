Freitag, 31.07.2020 - 04:30
6 min
Corona: Wenn der Schnupfen zur Herausforderung wird
Von Sonja Werner
Reporterin Politik
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Beispiel einer Handlungsempfehlung
Eine Handlungsempfehlung zum Umgang mit akuten Erkältungskrankheiten hat etwa Mecklenburg-Vorpommern erarbeitet. Hier wird in einem Flussdiagramm erleutert, bei welchen Symptomen wie verfahren werden soll. Bei Fieber über 38,5 Grad bei Kleinkindern oder 38 Grad bei Schulkindern und/oder Husten und/oder Störung des Geruchs- und/oder Geschmacksinns muss zum Beispiel ein Arzt aufgesucht werden, der über einen Test entscheidet.
Bei leichteren Symptomen wie Schnupfen ohne Fieber erfolgt ein Ausschluss von der Betreuung, wenn die Beschwerden zunehmen und der Allgemeinzustand beeinträchtigt ist.
Corona und Kinder
Laut dem Robert-Koch-Institut zählen Fieber und Husten auch bei Kindern zu den häufigsten Symptomen für eine Corona-Infektion. Aber auch Magen-Darm-Beschwerden spielen bei Kindern eine größere Rolle als bei Erwachsenen, teils auch, wenn keine weiteren Erkältungssymptome vorliegen.
Die Mehrzahl der Kinder zeige nach den bisherigen Studien einen eher milden und unspezifischen Krankheitsverlauf.
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