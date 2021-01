Coronavirus: Die Pressekonferenz mit Malu Dreyer live hier

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer. (Foto: dpa)

MAINZ - Angesichts weiterhin hoher Infektionszahlen und ernstzunehmender Sorgen um neue Mutationen des Coronavirus werden am Dienstag die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder gemeinsam mit der Bundeskanzlerin über das weitere Vorgehen beraten. Im Anschluss wird Ministerpräsidentin Malu Dreyer in einer Pressekonferenz über Auswirkungen mutierter Coronaviren auf die Schutzmaßnahmen in Rheinland-Pfalz informieren. Die PK war zunächst für 18 Uhr geplant, aktuell wird von einem Beginn um 19.30 Uhr ausgegangen.

