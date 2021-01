Covid-Patient fährt von Wiesbaden nach Mainz zum Einkaufen

Der Mainzer Hauptbahnhof aus der Luft gesehen. Archivfoto: Alfons Rath

WIESBADEN / MAINZ - Ein Covid-19-Patient ist trotz seiner Erkrankung mit dem öffentlichen Nahverkehr von Wiesbaden nach Mainz gefahren und dort im Rewe To Go im Hauptbahnhof einkaufen gegangen. Wie die Bundespolizei am Donnerstag weiter mitteilte, habe sich der 21-Jährige erst nach dem Einkauf am Dienstagabend um 21.55 Uhr an Sicherheitskräfte am Mainzer Hauptbahnhof gewandt und erklärt, er habe Corona und benötige medizinische Hilfe. Ein Rettungswagen brachte ihn dann in die Mainzer Uniklinik.

Die vor Ort eingetroffenen Bundespolizisten, die mit Corona Schutzausstattung ausgerüstet waren, nahmen die Ermittlungen auf. Sie sprachen mit Zeugen und mit den Mitarbeitern des Rewe-Marktes. Zwischenzeitlich habe sich ein Mitarbeiter des Marktes gemeldet, der einen kurzen persönlichen Kontakt zu dem jungen Mann gehabt hatte.

Die Ermittlungen ergaben weiterhin, dass der Covid-Patient in den Wiesbadener Helios-Kliniken stationär behandelt worden war und sich verbotenerweise von dem Krankenhaus aus auf den Weg nach Mainz gemacht hatte.



Der Supermarkt wurde von Beamten am Dienstagabend abgesperrt und von den Mitarbeitern geschlossen, wie die Bundespolizei mitteilte. Gegen den 21-Jährigen wurden ein Straf- und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Das zuständige Gesundheitsamt wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.