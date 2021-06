"Crackers"-Konzert in Wiesbaden abgesagt

Das "Strandkorb Open Air"-Konzert findet in der Wiesbadener Brita-Arena statt - wenn es nicht gerade abgesagt werden muss. (Foto: René Vigneron)

WIESBADEN - Das zweite Konzert der „Strandkorb Open Air“-Reihe am Sonntagabend in der Wiesbadener Brita-Arena musste kurzfristig abgesagt werden. Aufgrund einer Unwetterwarnung musste das Konzert der Crackers ausfallen, wie der Veranstalter am Abend mitteilte. Ein Nachholtermin wird zeitnah bekannt gegeben.



