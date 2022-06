Cyberangriff beim Darmstädter Energieversorger Entega

Der Energieversorger Entega aus Darmstadt wurde von Hackern angegriffen. (Archivfoto: Torsten Boor)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DARMSTADT - Der Darmstädter Energieversorger Entega ist in der Nacht zum Sonntag von kriminellen Hackern attackiert worden. Es habe sich um einen „professionell und sehr fokussiert“ ausgeführten Angriff gehandelt, sagte Entega-Sprecher Michael Ortmanns am Sonntag. Zu Versorgungsausfällen werde es aber nicht kommen. Aktuell sei man noch damit beschäftigt, einen Überblick über den Umfang des Schadens zu gewinnen.

Von dem Hackerangriff seien vor allem die E-Mailkonten der rund 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Internetseiten des Unternehmens, betroffen, erklärte der Sprecher. Die Internetseite der Entega war am Sonntag nicht erreichbar – eine unmittelbare Folge der Attacke, so Ortmanns. Die sogenannte kritische Infrastruktur, die Entega mit seinen Strom-, Gas- und Wassernetzen betreibt, sei aber gesondert geschützt und nicht betroffen. Um dies sicherzustellen, seien am Sonntagmorgen alle Kräfte gebündelt wurden. „Es besteht keine Gefahr von Versorgungsausfällen.“

Website von Entega nicht erreichbar

Von dem Hackerangriff seien vor allem die E-Mailkonten der rund 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Internetseiten des Unternehmens, betroffen, erklärte der Sprecher. Die Internetseite der Entega war am Sonntag nicht erreichbar – eine unmittelbare Folge der Attacke, so Ortmanns. Die sogenannte kritische Infrastruktur, die Entega mit seinen Strom-, Gas- und Wassernetzen betreibt, sei aber gesondert geschützt und nicht betroffen. Um dies sicherzustellen, seien am Sonntagmorgen alle Kräfte gebündelt wurden. „Es besteht keine Gefahr von Versorgungsausfällen.“

Verknüpfte Artikel

ENTEGA_Presse (@Entega) June 12, 2022

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Ihre Zustimmung ist 24 Stunden gültig. Sollten Sie Ihre Zustimmung vorher widerrufen möchten, können Sie dies jederzeit über den Cookie-Widerruf anpassen.



Die Folgen der Hackerattacke werden voraussichtlich einige Tage zu spüren sein. Mehrere Einfallswege seien dabei genutzt worden, sagte Ortmanns. Die Mitarbeiter hätten derzeit keinen Zugriff auf das Unternehmensnetzwerk. Über den Hintergrund des Hackerangriffs gebe es noch keine gesicherten Erkenntnisse. Die Analyse des Schadens werde noch einige Zeit in Anspruch nehmen, da riesige Datenmengen betroffen seien.

Entega lässt Sicherheitssysteme regelmäßig prüfen

Der Sprecher wollte sich auch nicht dazu äußern, ob der Hackerangriff aus dem In- oder Ausland geführt wurde. Gemäß Absprache mit der Polizei solle dazu aus ermittlungstaktischen Gründen vorerst keine Aussage gemacht werden.

Müssen wir uns jetzt wirklich einen Notvorrat zulegen? Lesen Sie auch:

Die Entega als Netzbetreiber der Kritischen Infrastruktur lässt sich ihr Sicherheitssystem nach eigenen Angaben regelmäßig durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und die Bundesnetzagentur zertifizieren. Zudem würden Stresstests vorgenommen. Die Leitstellennetze seien strikt von den Kunden- und Telekommunikationsnetzen getrennt.

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Ihre Zustimmung ist 24 Stunden gültig. Sollten Sie Ihre Zustimmung vorher widerrufen möchten, können Sie dies jederzeit über den Cookie-Widerruf anpassen.







Mainzer Stadtwerke AG wurde in der Nacht zum Sonntag Opfer eines Hackerangriffs. Dort waren ebenfalls interne Systeme sowie die Internetseiten des Unternehmens betroffen. Auch der Darmstädter IT-Dienstleister der UnternehmensgruppeDort waren ebenfalls interne Systeme sowie die Internetseiten des Unternehmens betroffen.