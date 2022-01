3 min

Daran erkennen Sie seriöse Corona-Teststellen

In vielen Städten in Hessen und Rheinland-Pfalz gibt es neue Corona-Testzentren, oft an ungewöhnlichen Orten wie in Bars oder Imbissbuden. Diese Vorgaben gelten für die Betreiber.

Von Maximilian Brock Volontär