Darmstadt 98 holt Ex-Gladbacher Keanan Bennetts

Darmstadt (dpa) - - Der SV Darmstadt 98 hat den 23 Jahre alten englischen Offensivspieler Keanan Bennetts verpflichtet. Der 23-Jährige spielte bis zum Sommer bei Borussia Mönchengladbach und war seitdem vereinslos. Wie der südhessische Fußball-Zweitligist am Freitagabend vor der Partie gegen Holstein Kiel bekannt gab, erhält Bennetts einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023. Der ehemalige Jugendspieler von Tottenham Hotspur hatte bereits im Sommer zwei Wochen lang bei den Lilien mittrainiert. Er gehörte am Abend bereits dem Spielerkader an.