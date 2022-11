Darmstadt dezimiert gegen Hannover: „Voller Energie“

Darmstadts Trainer Torsten Lieberknecht steht auf dem Spielfeld. (© Uwe Anspach/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa/Archivbild)

Darmstadt (dpa/lhe) - - Tabellenführer SV Darmstadt 98 blickt vor dem Spiel in der 2. Bundesliga gegen Hannover 96 am Freitag (18.30 Uhr/Sky) auf eine lange Verletztenliste. „Wir wissen, dass wir dezimiert sind. Trotzdem sind wir voller Energie. Die Jungs, die auf dem Platz stehen, können Vollgas geben“, sagte „Lilien“-Trainer Thorsten Lieberknecht am Donnerstag.

Gegen Hannover müssen die Hessen auf Aaron Seydel, Fabian Schnellhardt, Klaus Gjasula und Magnus Warming verzichten. Die beiden Verteidiger Frank Ronstadt und Jannik Müller haben in dieser Woche außerdem reduziert trainiert, wie der 49 Jahre alte Coach berichtete. Beim Spieltagsgegner aus Niedersachsen sieht Lieberknecht „viel Erstliga-Qualität“. Fünf Punkte trennen den aktuellen Tabellenfünften von den Hessen. „Mit Hannover erwartet uns eine gute und selbstbewusste Mannschaft. Wir brauchen morgen eine gute Leistung, um gewinnen zu können“, sagte Lieberknecht.