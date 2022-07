Darmstädter Corona-Arzt Cihan Çelik ausgezeichnet

Darmstadts OB Jochen Partsch ehrte am Mittwoch Dr. Cihan Çelik für seine Verdienste um Information und Aufklärung in der Pandemie. (Foto: Andreas Kelm)

DARMSTADT - Der Magistrat der Stadt Darmstadt hat Dr. Cihan Çelik ausgezeichnet. Am Mittwoch überreichte ihm Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne) im festlich hergerichteten Saal der Orangerie die Silberne Verdienstplakette der Stadt. Diese erhielt er als Würdigung seiner Verdienste um das Gemeinwohl sowie die Förderung der Akzeptanz von Wissenschaft in der Bevölkerung.

Cihan Çelik, der seit 1. Januar 2022 Sektionsleiter der Pneumologie am Klinikum Darmstadt ist, setzte sich mit Beginn der Covid-19-Pandemie dafür ein, die Gesellschaft über die Virus-Erkrankung sowie die Corona-Schutzimpfung aufzuklären. „Die wahrgenommene Unsicherheit und der Informationsbedarf der Bevölkerung sind die zusätzliche Motivation gewesen, um letztendlich die Initiative zu ergreifen“, erklärte Çelik. Vor allem in den soziale Medien informierte er zunächst zu aktuellen Entwicklungen und Präventionsmaßnahmen. Auch teilte er regelmäßig eigene unmittelbare Erfahrungen von der Isolier- und Intensivstation des Klinikums mit. Dort ist gebürtige Heidelberger seit 2019 als Funktionsoberarzt und seit 2021 als Oberarzt und Facharzt für Innere Medizin und Pneumologie tätig. Dabei habe er stets die Absicht gehegt, sachlich und distanziert zu bleiben. Dadurch wurde Çelik als Stellvertreter des Klinikpersonals zu einem gefragten Gesprächspartner. Neben zahlreichen Interviews und Berichten in deutschen Zeitungen und im Fernsehen stand er auch immer wieder türkischsprachigen Medien als Experte zur Verfügung, getreu dem eigenen Leitsatz: „Informationsbedürfnis darf nicht an Sprache scheitern.“

Çelik: „Haben die anstrengendste Zeit des Lebens hinter uns“

Zu Beginn der Veranstaltung hob Oberbürgermeister Jochen Partsch die Besonderheit der Verdienstplakette hervor, die als eine der höchsten Ehren der Stadt ausschließlich anlassbezogen vergeben werde. „Es erfüllt mich und die Stadt Darmstadt immer mit Stolz, wenn ein Beitrag über Cihan Çelik und das Klinikum über die Grenzen von Darmstadt hinaus zu lesen, zu hören oder zu sehen ist“.

Große Wertschätzung gab es auch durch den Klinikdirektor der Medizinischen Klinik II für Gastroenterologie, Hepatopankreatologie, Endokrinologie und Pneumologie, Prof. Dr. Carl C. Schimanski, der über Çelik sagte, er habe sein Team stets als Fels in der Brandung geleitet. Sichtlich gerührt nahm Çelik die Auszeichnung entgegen, betonte jedoch ausdrücklich, dass er diese stellvertretend für alle Kolleginnen und Kollegen im hessischen Gesundheitswesen entgegennehme. „Ich empfinde es als Privileg, diese Wertschätzung zu erhalten, die in der Medizin alles andere als selbstverständlich ist“, so Çelik. „Bitte vergesst uns nicht! Wir haben die anstrengendste Zeit des Lebens hinter uns.“

Er selbst habe die vergangenen beiden Jahre noch nicht wirklich verarbeiten können. „Die Pandemie hat uns viel Stärke abverlangt und mehr Opfer gefordert, als wir ertragen konnten.“ In diesem Gedanken bat er die Versammelten zum Abschluss, sich zu erheben und einen kurzen Moment innezuhalten für all die Opfer, die die Pandemie bislang gefordert hat.

SARS-CoV-2 sei, angepasst durch Mutationen, sicherlich gekommen, um zu bleiben, meinte Carl C. Schimanski. Eine Eindämmung des Virus erfordere neben der unermüdlichen Arbeit im Gesundheitswesen auch die Akzeptanz gesundheitspolitischer Entscheidungen in der Bevölkerung. Auch um diese zu schaffen, hoffe er auf den Verbleib Çeliks. Dieser, so kündigte er am Mittwoch an, wolle seinen Kampf zur Eindämmung des Virus jedenfalls mit Blick auf die derzeitige Sommerwelle und die bekannten Prognosen für den Herbst entschlossen weiter fortsetzen.