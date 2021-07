Darmstädter Experte: Das Internet ist ein Klimakiller

Zur Person

Torsten Beyer (53), promovierter Chemiker, Wissenschaftsjournalist und Gründer der Dr. Beyer Internet-Beratung in Ober-Ramstadt, beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema Stromverbrauch und CO2-Emissionen durch Internet und IT. Sein Online-Labormagazin „Analytik News“ ist ein Referenzprojekt für CO2-Neutralität und Datensparsamkeit. Er engagiert sich seit Juni 2020 ehrenamtlich bei den „Scientists for Future“ Darmstadt für das Thema. (two)