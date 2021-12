Darmstädter Studie: Hunde spüren Lungenkrebs auf

STUDIENVERLAUF

In einer Vorphase waren nach Angaben von Mediziner Carl Schimanski für die Studie Atem- und Urinproben von 36 Krebspatienten und 150 Kontrollpatienten gesammelt worden, um die Hunde von ihren Trainern auf den spezifischen Krebsgeruch konditionieren zu können.



In der Studienphase wurden anschließend die Proben von 246 Patientinnen und Patienten untersucht, darunter waren 41 Lungenkrebspatientinnen und -patienten sowie 205 Kontrollpatienten.



Für den Test selbst musste der Hund unter fünf Proben die Krebsprobe entdecken – weder der Hund noch der Hundeführer wussten, in welchem Probentöpfchen die Tumorprobe vorlag, sodass auch der Hundeführer den Vierbeiner nicht beeinflussen konnte.



Die Reaktion des Hundes auf die Erkennung der Krebsprobe bestand in einer antrainierten Reaktion: Hund legt sich auf den Boden und bellt. „Die Fähigkeit der konditionierten Hunde in unserer Studie war zutiefst beeindruckend“, so der Arzt.