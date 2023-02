Darmstädter Kreuz erneut über Nacht gesperrt

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag soll nun erneut das Darmstädter Kreuz – dieses Mal in Richtung Basel – gesperrt werden. Nach Mitteilungen der Autobahn GmbH soll die Sperrung am 8. Februar um 22 Uhr nachts beginnen und bis zum 9. Februar um 5 Uhr morgens andauern. Für die Zeit der Sperrung werden verschiedene Umleitungen zur Verfügung gestellt.