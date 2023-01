Das erwartet euch bei „Alles im Kasten”

Rhein-Main. Am kommenden Montag (30. Januar 2023) startet der neue Fotografie-Podcast der VRM. Dann werden sich die beiden VRM-Pressefotografen Sascha Kopp und Lukas Görlach in zehn Folgen über ihren Beruf und ihr Hobby austauschen. Dass die beiden gut eine Generation auseinander liegen, macht das Thema besonders spannend. Denn in den vergangenen Jahrzehnten hat sich unglaublich viel getan in der Fotografie. Sascha und Lukas geben Einblicke in ihren Arbeitsalltag als Pressefotografen, erklären, wie man seine Bilder richtig bearbeitet, gefakte Bilder erkennt und mit welchen Stilmitteln man als Einsteiger – aber auch als fortgeschrittener Fotograf – seine eigene Bildsprache (weiter-)entwickelt. Natürlich wird auch die „beste” Kamera eine Rolle spielen und sie verraten euch, auf was man achten muss, um generell ein gutes Foto aufzunehmen.