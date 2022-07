4 min

Das große Reisechaos am Frankfurter Flughafen bleibt aus

Der Flughafen-Betrieb am ersten Ferienwochenende verlief trotz Hochbetrieb und langen Schlangen geregelt. Außerdem demonstrierten am Samstag Mitarbeiter. So lief das Wochenende.

Von Julia Dibiasiund Sascha Kircher