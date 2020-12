„Das Handwerk will Wertschätzung“

ZUR PERSON

Susanne Haus (48) war in den vergangenen fünf Jahren bereits Vizepräsidentin der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main. Die Maler- und Lackierermeisterin und Restauratorin hat einen eigenen Betrieb in Bischofsheim, die Haus & Haus GbR, den sie mit ihrem Vater leitet. Sie lebt mit ihrem Mann in Bischofsheim. (ain)