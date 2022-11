Das Hochheimer Markt-Wochenende in Bildern

Aus dem Riesenrad hat man einen tollen Blick über das Marktgelände. (© Marcel Großmann)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Hochheim - „Es riecht wieder nach Hochheimer Markt “, bemerkt Hochheims Bürgermeister Dirk Westedt (FDP) am Sonntagmorgen vor dem Festzelt auf dem Weihergelände. Er sieht sichtlich glücklich aus mit dem bisherigen Verlauf – dazu gibt es auch durchaus Gründe.

Marktleiter Thomas Pokoyski ist ebenfalls erfreut über die vergangenen Markt-Tage. „Es war anstrengend, aber lohnenswert.“ Die Resonanz von den Besuchern fällt laut ihm sehr positiv aus. Viele Besucher seien nicht nur froh, dass der Hochheimer Markt überhaupt stattfindet, sondern auch darüber, dass er fast in gewohnter Größe aufgebaut ist, erklärt Pokoyski. Auch wenn die gute Stimmung im Einzelfall auch mal durch einen weggefallenen Marktstand getrübt wird. Oft werde Pokoyski beispielsweise nach Gefro gefragt, die in den vergangenen Märkten immer im Ausstellungszelt vertreten waren. „Die Firma hat sich entschieden, 2022 gar keine Messen zu besetzen“, erklärt Pokoyski. Im nächsten Jahr seien Sie aber wieder wie gewohnt dabei, kündigt er an. Andere Krammarkthändler, die aus verschiedenen Gründen in diesem Jahr nicht den Weg nach Hochheim gefunden haben, konnten ersetzt werden.

Fotos Auch am Abend noch bekommt man hier Taschen Portemonnaies und mehr. © Michaela Kabon Aus dem Riesenrad hat man einen tollen Blick über das Marktgelände. © Marcel Großmann Über das Wochenende war es schön bunt auf dem Weihergelände. © Marcel Großmann Im Ausstellungszelt sind in diesem Jahr wieder viele Firmen vertreten. Unter anderem wird dort Essig angeboten. © Marcel Großmann Der historische Marktteil hat viel zu bieten. Unter anderem können die Besucher im Badehaus ein warmes Bad nehmen - wie früher eben. © Marcel Großmann Leckerer Lachs von der Holzplanke und über offenem Feuer gebraten. © Marcel Großmann Der Glühwein oder Punsch hilft gegen kalte Temperaturen. © Marcel Großmann In der Weiherstraße verkaufen Krammarkthändler allerlei Sachen. Hier gibt es Handpuppen. © Marcel Großmann Schüssel, Frühstücksbrettchen und mehr: Alles selbst gemacht aus Holz. © Marcel Großmann Nicht gegen Vampire sondern für Besucher: Der Knoblauchverkauf im historischen Marktteil. © Marcel Großmann Hier gibt es was fürs Herz...aus Lebkuchen. © Marcel Großmann Wer auf süßes steht wird am Markt gut versorgt. © Marcel Großmann Die Galloway-Rinderschau am Sonntagmorgen krönt den besten Bullen. Ob er hier dazugehört? © Marcel Großmann Im historischen Marktteil gibt es Schwein vom Drehspieß. © Marcel Großmann Inzwischen kommen die Schausteller mit Lkw zum Hochheimer Markt. Früher mussten sie weite Strecken mit ihren Traktoren zurücklegen. © Marcel Großmann Weinkönigin Viktoria ist bei der Eröffnung des Hochheimer Marktes natürlich auch vertreten. © Marcel Großmann Unter anderem an diesem Stand können die Hochheimer nach zwei Jahren endlich ihren Einkaufszettel vervollständigen. © Marcel Großmann Das Riesenrad erstrahlt Nachts besonders schön. © Michaela Kabon. 18

Mehr Besucher als 2019

Genaue Besucherzahlen konnte der Marktleiter noch nicht preisgeben, jedoch seien der Freitag und Samstag stärker besucht gewesen, als beim vorherigen Markt im Jahr 2019. Dazu beigetragen habe sicher auch das gute Wetter, so Pokoyski. Trotz der hohen Besucherzahlen – in den vergangenen Jahren mit bis zu 500.000 Menschen – blieb es in der Einsatzzentrale des Deutschen Roten Kreuz ruhig. Es habe am Freitag und Samstag keine nennenswerten Vorfälle gegeben, bestätigt eine Sprecherin des DRK. Auch das Hochheimer Ordnungsamt meldet keine besonderen Vorkommnisse. „Es ist ein absolut normaler Markt“, heißt es aus der Pressestelle der Stadt.

Doch neben vielen positiven Rückmeldungen haben vor allem Wildpinkler für Ärger bei den Anwohnern gesorgt. „Da müssen wir in den nächsten Jahren nachbessern“, merkt Pokoyski selbstkritisch an. Bei einer solchen Menschenmasse, wie sie am Freitag und Samstag in der Stadt unterwegs gewesen sei, würden mehr Toiletten benötigt werden.