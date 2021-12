Das ist Euer VRM-Podcast-Jahresrückblick 2021

Mikrofon und Kopfhörer sind unerlässlich für eine Podcast-Aufnahme. (Foto: Adobe Stock – Syda Productions )

REGION - Von Oma gegen Rechts, Filmemacher und Zukunftsforscher über Leistungsdruck im Spitzensport bis hin zum Wiesbadener AWO-Skandal: Wir schauen zurück auf außergewöhnliche Gespräche mit spannenden Interviewgästen, neuen Perspektiven und inspirierenden Gedanken – das war unser VRM-Podcast-Jahr 2021. Wir sagen DANKE für so viele Hörer und blicken auf zahlreiche neue Podcast-Folgen in 2022!

Das sind die fünf Highlight-Folgen mit den meisten Abrufzahlen in diesem Jahr:

TOP 1: Ungelöste Mordfälle in Rhein-Main – Folge #08: Martina F. aus Wetzlar

Im Januar 1989 lässt sich Martina F. als Anhalterin mitnehmen. Sie wird nie wieder gesehen. Spaziergänger entdecken ihre Leiche bei Gießen. Doch: Wer tötete die junge Frau? Darüber sprechen Frederik Voss und Nadine Peter.

TOP 2: Weinx1 – Staffel 1 Folge #01: Wie komme ich an den Wein?

Viele Wege führen zum Wein. Der beste ist der, direkt zum Winzer. Wein aus dem Supermarkt – aber welchen? Möchte ich einen Weißwein oder tendiere ich doch lieber zu einem Rotwein? Und was ist mit Online-Shopping? Bei den Online-Plattformen hat man das Problem, man kann in der Regel die Weine nicht probieren. Die beiden Weinliebhaber René Harth und Thomas Ehlke stellen sich diese und viele weitere Fragen in der ersten Folge von Weinx1.

TOP 3: Parole P – Folge #15: „Björn Höcke war mein Geschichtslehrer“

Autor und Musiker André Alexander Kiefer veröffentlichte jüngst sein erstes Buch: „Auf Klassenfahrt mit Björn Höcke“. Darin erzählt der Darmstädter vom Schulalltag an der Martin-Buber-Schule in Groß-Gerau – als Höcke ihn dort, vor 18 Jahren, als frischgebackener Geschichts- und Sportlehrer unterrichtete.

TOP 4: Rheingehört – Folge #63: Statistisches Bundesamt

Er soll Mitarbeiter vor anderen lächerlich machen, Arbeitsaufträge doppelt vergeben und mit Zwangsversetzungen drohen. Mitarbeiter des Statistischen Bundesamtes erheben schwere Vorwürfe gegen den Leiter Georg Thiel. Michaela Luster recherchiert seit einem dreiviertel Jahr für den Wiesbadener Kurier zu dem Thema. In dieser Podcast-Folge offenbart sie nun Details ihrer Recherche. Im Gespräch mit Katharina Petermeier erzählt sie, wie die Gespräche mit Informanten verlaufen, wie sie Georg Thiel persönlich mit den Vorwürfen konfrontiert hat und wieso ein Ende der Debatte noch nicht in Sicht ist.

TOP 5: Stadtspaziergänge durch Mainz - Folge #01: Kaiserstraße

Er ist wieder in Mode gekommen und in Zeiten von Corona zur Allzweckwaffe gegen das Daheimsitzen mutiert: der Spaziergang. Nicht nur im Grünen, sondern gerade auch in der Stadt. Wer Mainz wirklich kennenlernen will, der nimmt sich Zeit und erkundet Straßen, Gassen und Plätze zu Fuß. Neugier ist dabei nicht schlecht und Fragen gibt es mehr als genug. Nehmen wir die Kaiserstraße: Wie alt ist die eigentlich und wie breit? Warum gibt es hier so viele Stolpersteine? – In der ersten Folge mit Redakteur Michael Bermeitinger erfahren Sie die Antworten.

Schickt uns Feedback!

Was können wir in 2022 besser machen? Wollt Ihr uns eure Meinung sagen oder habt Themenvorschläge, dann schreibt uns einfach eine Mail an audio@vrm.de

