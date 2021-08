Das müssen Reisende in der Region zum Bahnstreik wissen

Der Mainzer Hauptbahnhof. (Foto: hbz/ Jörg Henkel)

MAINZ - Pendler und Reisende müssen heute bei der Deutschen Bahn (DB) mit zahlreichen Zugausfällen und Verspätungen rechnen, da die die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) bis Mittwoch, 2 Uhr, zum Streik aufgerufen hat.



Lesen Sie auch: Streik im Personenverkehr: Starke Einschränkungen in Hessen.

Im Bereich des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV), zu dem Mainz zählt, fahren die S-Bahnen seit 6.30 Uhr nur noch alle 60 Minuten. Auch der übrige Regionalverkehr der DB wird eingeschränkt bleiben. Beim Regionalexpress (RE) 2 zwischen Koblenz – Mainz – Frankfurt-Flughafen und Frankfurt entfallen einzelne Züge. Die Linien RE4 und der RE 14 mit den Haltepunkten Karlsruhe/Mannheim – Mainz – Frankfurt entfallen komplett. Seit 2 Uhr fallen außerdem alle Fernreisezüge über Mainz aus. Wer also per Schiene nach Wien, Hamburg oder Nürnberg in den Urlaub fahren möchte, sieht heute alt aus.

Weitere Informationen erhalten Sie auch hier: Lokführer Streik bei der Bahn: Diese Verbindungen fallen aus.

Nicht betroffen vom Streik sind Linien, die von anderen Bahnunternehmen wie Vlexx bedient werden. Relevant für Mainzer sind folgende Linien: RE 3 Frankfurt – Mainz – Bad Kreuznach – Idar-Oberstein – Saarbrücken; RE 13 Frankfurt – Mainz – Alzey – Kirchheimbolanden; RE 15 Bodenheim – Mainz – Bad Kreuznach – Kaiserslautern; RE 2 Koblenz – Mainz – Frankfurt; RE 4 Mainz – Frankfurt-Höchst – Frankfurt; RB 31 Mainz – Alzey – Kirchheimbolanden; RB 33 Idar-Oberstein – Bad Kreuznach – Mainz (-Wiesbaden/-Worms/-Frankfurt); RB 44 Mainz – Worms.

Auf der S-Bahn Linie 9, deren Route von Wiesbaden über Mainz-Kastel nach Hanau verläuft, bleibt nach Angaben der DB der Verkehr eingestellt. Auf der Route der S1, die ebenfalls über Mainz-Kastel verläuft, verkehren die Züge im 60-Minuten-Takt zwischen Rödermark-Ober Roden und Wiesbaden Ost. Um kurz nach 8 Uhr gibt es in Mainz noch kein erhöhtes Verkehrsaufkommen, wie Polizeipressesprecher Rinaldo Roberto auf Anfrage dieser Zeitung informiert. An den Bahnsteigen des Mainzer Hauptbahnhofs ist am Montagmorgen tatsächlich auffällig wenig los. Reinigungspersonal der DB nutzt die Gelegenheit, die leeren Wartebereiche mit einem Hochdruckreiniger abzuspritzen.

Detaillierte Reiseauskünfte zu Abfahrten und Ankünften von Zügen über Mainz finden sich auf reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dn

Lokführerstreik trifft auch Kreis Mainz-Bingen

Der Streik der Lokführer hat am Montag auch den Landkreis Mainz-Bingen getroffen. Von Guntersblum nach Mainz sind sowohl der Regionalexpress als auch die S6 vom Streik betroffen. Jede zweite Verbindung fällt derzeit aus, wodurch aktuell nur im Stundentakt die Züge verkehren. Nach Angaben des Fahrplan-Informationsportals der Deutschen Bahn sollen die Ausfälle sich über den gesamten Tag erstrecken.

Einzelne Verbindungen fallen aus

Im Norden des Landkreises, auf der Strecke von Bacharach über Bingen und Ingelheim nach Mainz, fallen derweil nur einzelne Verbindungen aus. In den Morgenstunden ist lediglich eine Regionalbahn der dort fahrenden Mittelrheinbahn vom Streik betroffen gewesen. Über das Informationsportal der Deutschen Bahn können Zugfahrende den ganzen Tag über aktualisierte Auskünfte über ihre Verbindung abfragen.

Vlexx-Züge in Nieder-Olm

Die Züge des Verkehrsunternehmen Vlexx von Nieder-Olm nach Mainz Hauptbahnhof fahren planmäßig. Hier kann es lediglich vereinzelt zu Verspätungen kommen.

Wie die Polizeiinspektionen Oppenheim, Bingen und Ingelheim auf Anfrage dieser Zeitung bestätigen, ist trotz des Bahnstreiks ein Verkehrschaos in der Region ausgeblieben. Es gibt zurzeit weder Staus noch ein erhöhtes Fahrzeugaufkommen auf den Straßen des Kreises. Auch die Autobahnpolizei Heidesheim teilt mit, dass sich der Verkehr im Rahmen eines üblichen Montags bewege.

Keine Probleme in Bad Kreuznach

Kein Chaos oder verzweifelte Reisende am Bahnhof in Bad Kreuznach. Wie auch schon am vergangenen Montag, der ersten Streikphase, gab es keine Probleme. Die Regionalzüge von Vlexx fahren. Auch die DB hat Fahrzeuge auf der Schiene. Die wenigen Fahrgäste auf den Bahnsteigen blieben am Montagmorgen gelassen, denn sie wurden alle nach Fahrplan abgeholt und gebracht.