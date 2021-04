Das Problem mit den Impfschwänzern

Womit im Landkreis geimpft wird

Die allermeisten Menschen im Landkreis werden immernoch mit dem Vakzin von Biontech geimpft. Sowohl in dieser Woche als auch in der kommenden Woche sind jeweils 4000 Termine für Biontech vergeben.



Ab nächster Woche kommt auch eine Lieferung des Impfstoffes von Moderna an. 1600 Einzeldosen erwartet der Landkreis Darmstadt-Dieburg.



Astrazeneca macht mit 600 und 400 Dosen in dieser und der kommenden Woche einen eher kleinen Teil der Lieferung aus.



„Johnson & Johnson“ hat am Montag seine Impftsoff-Lieferung an die EU gestartet. Wann dieser neue Impfstoff in Deutschland und im Landkreis auch verimpft wird, ist noch offen.



Der Landkreis, der die beiden Impfzentren betreibt, hat keinerlei Einfluss darauf, die Impfstoffe welcher Hersteller geliefert werden. Das Land Hessen teilt die Mengen der unterschiedlichen Vakzine zu. (jah)