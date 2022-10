Das sind Eure Top 3 Podcast-Folgen der Hörspaziergänge

Mit den Hörspaziergängen im Ohr durch Mainz. (Foto: Theresa Eickhoff)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

REGION - Macht Euch doch mal auf zu Fuß. Lasst das Rad oder Auto stehen und geht einfach los – und entdeckt Mainz. Für alle, die dabei etwas Abwechslung suchen und sich Geschichte(n) gerne erzählen lassen, sind die Hörspaziergänge gedacht. 36 Podcast-Folgen geben Einblicke über Plätze, Straßen und Gebäude in der Altstadt, Oberstadt oder Neustadt. Auch am Winter- und Zollhafen waren wir schon unterwegs. Drei Podcast-Folgen konnten in den letzten zehn Monaten besonders überzeugen:

Eure TOP 3



TOP 1: Altstadtplätze

Ein Kiffer- und Säuferschuppen in der Altstadt? Falsches Fachwerk und eine dramatische Hausbesetzung am Leichhof? Davon erzählt Podcast-Host Michael Bermeitinger in dieser Folge.

Folge direkt hören

Mit diesem Web-Player können Sie die Folge direkt anhören. Drücken Sie dazu einfach auf den Play-Button.



Verknüpfte Artikel

Startpunkt des rund 25-minütigen Hörspaziergangs ist an der Ecke Schöfferstraße / Leichhof, mit Blick auf den Platz.



Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Ihre Zustimmung ist 24 Stunden gültig. Sollten Sie Ihre Zustimmung vorher widerrufen möchten, können Sie dies jederzeit über den Cookie-Widerruf anpassen.

Diese Karte zeigt Ihnen die Route mit den verschiedenen Stationen unseres Hörspaziergangs.



TOP 2: 160 Minuten Mainz am Stück

Ein Mord am Altar, Babbedeggel-Architektur und Altstadtsanierung, Willy Brandt hinter Panzerglas und ein weinender Kloppo im Schatten des Doms: Fünf Wochen XXL-Stadtrundgang durch Mainz, fünf Wochen Geschichte und Geschichten liegen hinter uns, und nun gibt es diese fünf Folgen unseres Hörspaziergangs, dem akustischen Ableger der AZ-Serie „Stadtspaziergänge“, in einer Extra-Ausgabe - mehr als zweieinhalb Stunden lang.

Folge direkt hören

Mit diesem Web-Player können Sie die Folge direkt anhören. Drücken Sie dazu einfach auf den Play-Button.



Start- und Endpunkt unserer großen XXL-Tour ist auf dem Schillerplatz an der Skulptur des Bajazz westlich des Fastnachtsbrunnens.



Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Ihre Zustimmung ist 24 Stunden gültig. Sollten Sie Ihre Zustimmung vorher widerrufen möchten, können Sie dies jederzeit über den Cookie-Widerruf anpassen.

Diese Karte zeigt Ihnen die Route mit den verschiedenen Stationen unseres Hörspaziergangs.



TOP 3: Bahnhof bis Unimedizin

Bei dieser Ausgabe gehen wir mal raus aus der City, hoch in die Oberstadt. Und worum gehts? Um alte Luxuszüge ans Mittelmeer und Hamsterfahrten ins Rheinhessische, es geht um eine Autofabrik, um ein gigantisches Straßenbauwerk, um Steinzeit-Jäger, Römer und Franzosen.

Folge direkt hören

Mit diesem Web-Player können Sie die Folge direkt anhören. Drücken Sie dazu einfach auf den Play-Button.



Startpunkt des rund 25-minütigen Hörspaziergangs ist auf dem Bahnhofsvorplatz. Wir stellen uns auf den Platz zwischen Straßenbahnhaltestelle und Bahnhofseingang und blicken auf das Bahnhofsgebäude.



Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Ihre Zustimmung ist 24 Stunden gültig. Sollten Sie Ihre Zustimmung vorher widerrufen möchten, können Sie dies jederzeit über den Cookie-Widerruf anpassen.

Diese Karte zeigt Ihnen die Route mit den verschiedenen Stationen unseres Hörspaziergangs.



Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Ihre Zustimmung ist 24 Stunden gültig. Sollten Sie Ihre Zustimmung vorher widerrufen möchten, können Sie dies jederzeit über den Cookie-Widerruf anpassen.



Schickt uns Feedback!

Wollt ihr uns Eure Meinung sagen oder habt Themenvorschläge, dann schreibt uns einfach eine Mail an audio@vrm.de

Wie ihr auch die anderen VRM-Podcasts findet und hören könnt, erklären wir euch in diesem Video: