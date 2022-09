Das verbindet die Fälle Peter Feldmann und Christoph Manjura

Landes-SPD: Aufarbeitung wichtig

Drohende Strafprozesse gegen hochkarätige (Kommunal-)Politiker können durchaus auch auf ihre Partei durchschlagen. Wie sieht nun die Landes-SPD die Auswirkungen des Awo-Skandals und speziell der Fälle Feldmann/Manjura beispielsweise auf den Landtagswahlkampf im kommenden Jahr? Christoph Degen, Generalsekretär der SPD Hessen, meint auf Anfrage, „der Vorgang bewegt sich auf der Ebene der Kommunalpolitik und betrifft nicht die SPD Hessen in ihrer Gesamtheit“. Im Verhältnis zwischen dem Landesverband der SPD und seinen Untergliederungen gelte, dass kommunale Vorgänge auch auf der kommunalen Ebene behandelt würden, so Degen weiter. „In jedem Fall aber ist die juristische Aufarbeitung des Awo-Komplexes wichtig, um mutmaßliches Fehlverhalten in der Vergangenheit rückhaltlos aufzuklären und das Vertrauen in einen der bedeutendsten Sozialverbände unseres Landes wiederherzustellen.“



In Frankfurt hat die SPD ihren OB nach der Zulassung der Anklage zum Rücktritt aufgefordert und infolge dessen Weigerung auch einer Abwahl durch ein Bürgervotum zugestimmt, das jetzt am 6. November stattfindet. In Wiesbaden halten sich die Genossen noch bedeckt: Man wolle erst abwarten, ob es zum Strafprozess gegen Manjura kommt. Der Vorwurf wiege aber „schwer“.