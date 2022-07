Demos in Mainz: Immer wieder fliegen die Fäuste

Jetzt teilen:

MAINZ - Es ist kurz nach 13.30 Uhr, als die Situation am Rande des Demo-Samstags erstmals eskaliert: Auf der Kreuzung von Hattenbergstraße und Zwerchallee in Mombach kommt es zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Gegendemonstranten gegen eine Versammlung der rechtsextremen Neue Stärke Partei (NSP) und der Polizei. Zuvor hatte sich eine Handvoll schwarz gekleideter Vermummter unter der Zugbrücke mitten auf die Fahrbahn geworfen, um einen herbeieilenden Konvoi von Mannschaftswagen der Polizei zu stoppen. Behelmte Beamte steigen aus den Fahrzeugen, gehen auf die Vermummten zu. Dann fliegen Fäuste. Polizisten setzen Schlagstöcke und Pfefferspray ein. Mehrere Minuten lang ist die Situation diffus. Immer mehr Demonstranten und Polizisten kommen hinzu, mischen sich ein. Auch Polizeifahrzeuge werden angegangen. Die Kreuzung füllt sich zusehends mit Menschen.

Während Verletzte versorgt werden, sich Augen auswaschen und Platzwunden verbinden, bleibt die Atmosphäre angespannt und hitzig. Über eine Stunde lang kommt es immer wieder zu Zusammenstößen zwischen Gegendemonstranten und der Polizei. Und auch Teilnehmer der Rechten-Demo geraten wenig später mit liefern sich wenig später gewalttätige Auseinandersetzungen mit Beamten. Zu Zusammenstößen zwischen Gegendemonstranten und Rechtsextremen kommt es am Samstag nicht.

Sanitäter vesorgen Demonstranten, nachdem die Polizei Pfefferspray eingesetzt hatte. (Foto: Lukas Görlach)

15 Demos waren angemeldet

Dabei hatte der Samstag mit insgesamt 15 angemeldeten Versammlungen in der Innenstadt ruhig begonnen. Ab etwa 6.30 Uhr werden weite Teile des Hauptbahnhof-Umfelds sowie weiterer zentraler Plätze im Stadtgebiet abgesperrt, auch der Haupteingang zum Bahnhofsgebäude abgeriegelt. Der Bahnhofsvorplatz, auf dem sich die Rechten ursprünglich ab 12 Uhr versammeln wollten, um anschließend durch die Innenstadt zu ziehen, ist weiträumig und mit mehreren Gitterreihen abgesperrt. Um die Rechten sowie die Teilnehmer der 14 Gegenversammlungen zu trennen. Während die Vorbereitungen für das Programm auf der Hauptbühne des Gegenprotests in der Schottstraße – gegenüber des Bahnhofsvorplatzes laufen, sickert sickerte ab kurz vor 11 Uhr die Information durch, dass die Rechtsextremen, deren Teilnehmer mit dem Zug aus Rheinhessen sowie mit einem Bus aus Richtung Thüringen nach Mainz kommen sollten, kurzfristig eine weitere Versammlung nahe der Wagonfabrik in Mombach angemeldet haben, um anschließend zum ursprünglichen Versammlungsort am Hauptbahnhof zu ziehen.

Gegendemonstranten und Polizei liefern sich in Mainz teils heftige Auseinandersetzungen. (Foto: Lukas Görlach)



Über die sozialen Netzwerke verbreitet sich die Info, dass die Rechten sich nun doch in Mombach treffen wollen. Gegen 11.45 Uhr trifft eine mittlere dreistellige Anzahl an Gegendemonstranten in Mombach ein. Die Polizei verlagert ebenfalls zahlreiche Kräfte dorthin. Immer wieder verirren sich auch Passanten in die Absperrung, bleiben verwundert stehen oder steigen vom Rad, weil es nicht mehr weitergeht. „Was ist denn jetzt hier los?“, fragt eine ältere Dame, angesichts der vielen dunkel gekleideten Demonstranten, die auf der Straße sitzen oder stehen. Polizisten bitten die Passanten, umzudrehen. Das tun sie auch, genervtes Schnauben hört man dennoch gelegentlich.

In Mombach soll sowohl ein Bus mit 20 bis 30 Rechtsextremen aus Thüringen ankommen als auch weitere Rechte aus Rheinhessen mit dem Zug. Während mehrere Hundert Gegendemonstranten in Mombach ausharren, wird es auch rund um den Bahnhofsvorplatz voller, treffen die Teilnehmer verschiedener Gegenprotest-Aufzüge ein.

Insgesamt sind nach Angaben der Polizei 475 Demonstranten mit Zügen angereist. Währenddessen ist es in einem Zug zu einer Körperverletzung gekommen.

Am Samstag, den 16.07. finden mehrere Demonstrationen in Mainz statt. Auch eine Versammlung Rechtsradikaler ist angemeldet worden, zeitgleich laufen einige Gegendemonstrationen. Oberbürgermeister Ebling hat sich in einer Rede am Mittag gegen Rechts ausgesprochen.Foto: Lukas Görlach / Sascha Kopp

Applaus brandet auf für die „Omas gegen Rechts“. Sie kommen sinnigerweise von links und drehen auf die Schottstraße ein. Dort schlägt auf der Hauptbühne an diesem Samstag das Herz aller Gegendemonstrationen. Über 60 Gruppen und Institutionen machen mit, damit es an diesem Tag in der Gutenbergstadt keinen Meter nach rechts geht und die Rechten von der „Neuen Stärke“ vom Bahnhofsvorplatz aus gar nicht erst weiterkommen. Die Omas gegen Rechts gehören dazu, über 30 ältere Damen sind gekommen mit kräftiger Unterstützung aus Gießen. Bevor das Programm auf der Bühne losgeht, singen sie sich schon mal warm mit einem eigenen Text zu der bekannten Melodie des Volksliedes „Hejo, spann den Wagen an.“ Und das geht so: „Omas leisten Widerstand. Gegen Hass und Wut in diesem Land. Stoppt die Hassverbreiter, stoppt die Hassverbreiter.“

Oberbürgermeister Michael Ebling spricht

Da ging es so langsam auf 12 Uhr zu, dem angekündigten Beginn der Gegendemo, aber auch der angekündigte Beginn des Nazi-Aufmarschs am Hauptbahnhof. Auf dem Bahnhofsvorplatz absolute Leere, die Sonne brennt von oben, fast schon High-Noon-Stimmung. Das Areal ist weiträumig abgesperrt. Polizisten in Schutzkleidung und Helm haben Position bezogen. An der Schottstraße füllt es sich langsam. Sternförmig ziehen zu diesem Zeitpunkt andere Gegendemonstranten zum Hauptbahnhof. In knapp einer dreiviertel Stunde wird hier alles dicht sein. Alicestraße, Bahnhofsstraße, Schottstraße, Bonifatiusstraße: Es sind mehrere Tausend Menschen, die den Weg versperren. Die Antifa skandiert ihre Parolen, auf der Hauptbühne wird musiziert wie an einem lauen, südamerikanischen Abend. „Kein Nazi-Aufmarsch in Mainz. Wir stellen uns quer“, dieses Motto war die verbindende Vorgabe für alle Aktionen, das gemeinsame Dach, das sich über den Protest aller Menschen spannte.

Gegen 12.45 Uhr betritt Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) die Hauptbühne des Gegenprotests in der Schottstraße. „Ich bin stolz auf die Vielfalt in dieser Stadt“, sagte Oberbürgermeister Michael Ebling. Die Mainzer Geschichte sei schon immer eine Geschichte der Zu- und Einwanderung gewesen. „Diejenigen, die mit braunsten Gedanken hetzen und spalten, die wollen wir hier nicht haben“, rief Ebling unter starkem Beifall und Jubel der Menschenmenge vor der Bühne, die inzwischen auf einige Hundert angewachsen war. Ebling erinnerte an all das Leid und die Barbarei, die einmal durch die Nazis von Deutschland ausgegangen seien. „Sie sollen ihren braunen Rucksack einpacken und die Heimreise antreten“, wieder begeisterte Applaus. Die Demonstrationen in der Stadt seien Zeichen für Freiheit, Demokratie und Frieden.

Applaus für Lob an die Polizei

Etwa zeitgleich dreht der Pulk von Gegendemonstranten in Mombach ab und macht sich ebenfalls auf den Weg Richtung Hauptbahnhof. „So. Auf geht’s!“, der junge Mann klatscht in die Hände, scheucht die Menge auf und die reagiert sofort. In nicht mal einer Minute liegt die Absperrung vor der Mombacher Wagonhalle verlassen da, die Gegendemonstranten ziehen geschlossen zum Bahnhof. Ein Teil der Polizisten begleitet sie, der Rest hält die Stellung. Heiß bleibt es, aber plötzlich ist es wieder sehr still und ruhig vor der Wagonfabrik. Die Polizisten suchen sich ein Plätzchen im Schatten, trinken einen Schluck Wasser. Warteposition.

Derweil läuft das Programm auf der Hauptbühne des Gegenprotests unbeirrt weiter: Großer Applaus unterstützte auch die DGB-Vorsitzende für Rheinland-Pfalz/Saarland, Susanne Wingertszahn, vor allem, als sie den Einsatz der Polizeibeamtinnen und -beamten an diesem Tag lobt. 05-Aufsichtsratsmitglied Carsten Kühl hebt hervor, dass es für die Rechten Null Toleranz im Leitbild der 05er gebe, genauso wenig wie im Stadion und auch in der Stadt nicht. Die Stadt hat auf dem Bahnhofsvorplatz auch ein Zeichen gesetzt. Deutschlandfahne, das Mainzer Rad und Regenbogenfahne im Wechsel an den großen Masten entlang des Platzes. Roland Schäfer von Rheinhessen gegen rechts sagt, dieser Tag gelte der Vielfalt, den Menschenrechten, dem Respekt und der Solidarität. Bundestagsabgeordnete Tabea Rößner fordert auf, alle demokratischen Kräfte müssten der Spaltung entgegenwirken. Alle sollten den Rechten den „Mainzer Stinkefinger“ zeigen.

Rechtsextreme aus Thüringen und Rheinhessen kommen an

Es ist 13.15 Uhr, als sich plötzlich wieder was tut, vor der Wagonfabrik. Eine Polizeistaffel positioniert sich am Straßenrand, sechs Polizeibusse blockieren die Straße, acht Einsatzfahrzeuge der Bundespolizei kommen dazu, setzen sich vor die Polizeiautos. Und plötzlich hört man es auch, das Grüppchen rechte Demonstranten, dass da gerade aus dem Zug gestiegen ist. Ein kurzer Schlachtruf hallt über die Straße. Die Rechtsextremen aus Rheinhessen und Thüringen, insgesamt eine mittlere zweistellige Personenanzahl, hatten sich am Bahnhof in Saulheim getroffen, um gemeinsam mit dem Zug nach Mainz zu fahren. Ein Reisebus, besetzt mit 37 rechtsextremen Demo-Teilnehmern, ist nach Angaben der Polizei zuvor kontrolliert worden und erst im Anschluss nach Saulheim geleitet worden.



Die Ankunft der Rechtsextremen in Mombach verbreitet sich zügig unter den Gegendemonstranten. Mehrere Kleingruppen, etwa 100 Personen, joggen über Kaiser-Wilhelm-Ring und Hattenbergstraße in Richtung des von der Polizei weiträumig abgesperrten Aufstellbereiches der Rechten. Dann kommt es auf der Kreuzung von Hattenbergstraße und Zwerchallee zu besagter Straßenblockade. Die Polizei reagiert, die Situation eskaliert. Zu Zusammenstößen zwischen Rechten und Gegendemonstranten kommt es bis zuletzt nicht; dafür auf beiden Seiten wiederholt zu Auseinandersetzungen mit der Polizei.

Rechtsextreme sind hochaggressiv

Die Rechtsextremen verhalten sich hochaggressiv. Um 14 Uhr informiert die Polizei die Teilnehmer der Rechten-Versammlung vor der Wagonfabrik darüber, dass ihr Weg Richtung Hauptbahnhof aufgrund „starker Gegenproteste“ bereits wenige Meter nach dem Aufzugstart beendet ist. Eine Ansage, die auf wenig Begeisterung trifft. Die Masse zieht sich nur ein paar Meter zurück. „Die Versammlung wurde von Ihrem Versammlungsleiter für beendet erklärt, bitte begeben Sie sich in den abgesperrten Bereich“, lautet die zweite Durchsage der Polizei. Die Demonstranten reagieren nicht, die Stimmung heizt sich auf, es kommt zu lautstarken Diskussionen. Schließlich treiben die Polizisten die Demonstranten zurück. „Heute ist nicht aller Tage, wir kommen wieder, keine Frage“ schreien diese, fügen sich aber. Doch auf dem Bahnsteig in Mombach kommt es dann auch zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Rechten und Polizisten. Zwei Personen werden festgesetzt. Außerdem sei es nach Angaben der Polizei zu vier vorläufigen Festnahmen gekommen. Grund seien „politische Skandierungen“ sowie Beleidigungen. Die Übrigen Teilnehmer fahren, nachdem eine zwischenzeitliche Blockade der Zugstrecke von der Polizei aufgelöst werden konnte, mit dem Zug nach Saulheim, um dort eine spontan angemeldete Abschlusskundgebung durchzuführen.

Derweil kommt es nur wenige Hundert Meter entfernt, auf der Kreuzung von Hattenbergstraße und Zwerchallee erneut zu Zusammenstößen zwischen Gegendemonstranten und der Polizei. Ein lauter Knall, aus dem Gegenprotest-Pulk kommend, hallt über die Kreuzung. Es wird Pyrotechnik gezündet, grüne Rauchschwaden steigen auf. Wieder fliegen Fäuste und Knüppel, diesmal auch Steine und Flaschen. Die Polizei setzt wiederholt Schlagstöcke und Pfefferspray ein. Ab etwa 14.45 Uhr verflüchtigt sich auch der Gegenprotest zusehends, entspannt sich die Situation insgesamt. Auch die Gegendemonstranten melden spontan eine Abschlusskundgebung am Hauptbahnhof an, ziehen später im Pulk los. Derweil beginnt für die Behörden mit dem Ende der Versammlungen die Aufarbeitung der Geschehnisse. Die Polizei kündigt an, Beweismaterial mit Hilfe einer eingerichteten Ermittlungsgruppe zu überprüfen. Unter anderem gehe es um Volksverhetzung, Beleidigungen sowie Sachbeschädigungen.