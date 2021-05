Demütigte Destatis-Chef öffentlich Führungskräfte?

Zur Person Georg Thiel

Georg Thiel (64) ist promovierter Jurist. Nach Stationen beim Amt für Zivilschutz und beim Bundesinnenministerium kam er zum THW. 2006 wurde Thiel zum Bundesinnenministerium zurückversetzt. Später wurde er stellvertretender Leiter des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, Vizepräsident des Statistischen Bundesamtes und zum Stellvertreter des Bundeswahlleiters ernannt. Seit Oktober 2017 ist er Präsident des Statistischen Bundesamts und zugleich Bundeswahlleiter.



Er ist mit B8 besoldet, was einem Grundgehalt von 11.373,67 Euro monatlich entspricht.



Am Hauptsitz des Statistischen Bundesamtes am Wiesbadener Gustav-Stresemann-Ring arbeiten rund 1800 Mitarbeiter. Weitere Standorte sind in Berlin und Bonn (600 Mitarbeiter).