Den Geheimnissen der Lost Places in der Region auf der Spur

Die Außenfassade des Lokschuppens in Dillenburg. (Foto: Simon Rauh)

REGION - Was haben der alte Schlachthof in Worms, der Lokschuppen in Dillenburg, die City-Passage in Wiesbaden und die ESOC-Station in Michelstadt gemeinsam? Allesamt sind sie sogenannte Lost Places, nicht mehr genutzte, vergessene Orte. Im Rahmen unseres Lost-Places-Thementages haben wir Sie zu diesen stillen Zeugen einer meistens schon längst vergangenen Zeit mitgenommen. In den Artikeln können Sie dank interaktiver 360-Grad-Rundgänge digital in die Atmosphäre des jeweiligen Lost Place eintauchen:

Der Lokschuppen in Dillenburg

Seit Jahrzehnten verfällt der einst so stolze Lokschuppen in Dillenburg. Im Artikel gehen wir der Frage nach, was aus dem Gebäude wird.

Der Alte Schlachthof in Worms

Das Industriedenkmal am Rhein ist 1912 erbaut worden. Im Artikel erzählt eine Wormserin, was sie dort erlebt hat und welche Zukunft der Alte Schlachthof haben soll.

Die ESOC-Station in Michelstadt

In einem Stück Natur bei Michelstadt haben sich Technikreste erhalten, die nicht erst als Lost Place für Fantasien gut waren. Nun stehen sie vor einer neuen Bestimmung.

Die City-Passage in Wiesbaden

Kaputte Scheiben, Ausstellungsreste und Separees: Beim Abschiedsbesuch in der Wiesbadener City-Passage kommen Erinnerungen an den einstigen Einkaufstempel hoch.

