Deponie in Wiesbaden am 6. November nicht anfahren

Auf der Grünfläche in der oberen Bildmitte soll das Müllheizkraftwerk gebaut werden. Die Luftaufnahme stammt aus dem Jahr 2019. (Archivfoto: Erika Noack/wiesbaden-fotos.de)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WIESBADEN - Die Entsorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden (ELW) bitten dringend darum, die Kleinannahmestelle und die Sonderabfallkleinannahme an der Deponie, Deponiestraße 15, am Samstag, 6. November, nicht anzufahren. Aufgrund der Sprengung der Salzbachtalbrücke und der damit verbundenen Straßensperrungen ist mit erheblichen Verkehrsbehinderungen am Amöneburger Kreisel zu rechnen.

Die anderen drei Wertstoffhöfe in Bierstadt, Dotzheim und Nordenstadt sind am Samstag, 6. November, geöffnet. Informationen zu Öffnungszeiten und Annahmebedingungen stehen unter elw.de/wertstoffhoefe/kleinannahmestelle zur Verfügung.

Verknüpfte Artikel