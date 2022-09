Der 11.11. soll in Mainz ohne Einschränkungen stattfinden

Im vergangenen Jahr hatten rund 5000 Menschen um 11.11 Uhr die Verlesung des närrischen Grundgesetzes gefeiert. (Archivfoto: Harald Kaster)

MAINZ - Rund 5000 Menschen waren es im vergangenen Jahr gewesen, als am 11.11. um 11.11 Uhr auf dem Schillerplatz die Rückkehr der Fastnacht gefeiert wurde. Die Verlesung des närrischen Grundgesetzes mit anschließender Party auf der Bühne brachte damals einen Hauch von Normalität zurück – mitten in der Corona-Pandemie. Die hatte dafür gesorgt, dass der Mainzer Carneval-Verein (MCV) als Veranstalter diverse Sicherheitsvorkehrungen treffen musste. So wurden vorab 7500 Tickets verkauft und nur Narren mit 2G-Nachweis erhielten Zutritt zum abgesperrten Gelände. Maßnahmen, die es in diesem Jahr nicht mehr geben wird. Das kündigte der scheidende MCV-Präsident Reinhard Urban im Interview mit dieser Zeitung an.

„Klar ist, dass wir auf jeden Fall den 11.11. in gewohnter Manier auf dem Schillerplatz feiern wollen", sagte Urban, der nach zwei Amtszeiten bei der Jahreshauptversammlung am kommenden Donnerstag nicht mehr zur Wahl antritt. „Nachdem wir im vergangenen Jahr mit Personenzahlbegrenzung, Umzäunung und 2G-Regel feiern mussten, ist das Fest dieses Jahr wieder frei und kostenlos zugänglich." Eine Änderung aus Pandemiezeiten werde jedoch beibehalten: „Wir werden auch diesmal die Proklamation der Narrencharta nicht vom Balkon des Osteiner Hofs aus vornehmen, sondern wie im vergangenen Jahr von der Bühne aus“, sagte Urban.

So könne man dazu beitragen, dass der Straßenbahnverkehr über die Gaustraße und auf dem Schillerplatz nicht beeinträchtigt werde. „Die Bühne wird erstmals vor dem Osteiner Hof mit Blick in Richtung Schillerdenkmal aufgebaut werden“, so Urban weiter. So könnten voraussichtlich noch mehr Menschen mitfeiern als bisher. Das Programm werde wie gewohnt von den bekannten Mainzer Fastnachtsgrößen bestritten.