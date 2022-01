Der kleine Luka kämpft gegen die Leukämie

Seit der Diagnose verbringt Luka fast die meiste Zeit im Krankenhaus. ( Foto: DKMS)

KRIFTEL - Luka hatte im Mai 2021 kaum seinen ersten Geburtstag gefeiert und mit dem großen Bruder Ante im Sommer zu spielen begonnen, als er krank wurde. Zwei Wochen hatte er im Herbst hohes Fieber, bei dem alle an einen Infekt dachten. Doch als sich sein Zustand nicht besserte und er immer schwächer wurde, verhieß ein Blutbild nichts Gutes. Die Punktion brachte Klarheit, Luka war an akuter myeloischer Leukämie erkrankt, die sich im Knochenmark entwickelt. Noch am selben Tag begann die erste Chemotherapie.

Seit der Diagnose verbringt Luka fast die meiste Zeit im Krankenhaus. Wenn die Nebenwirkungen der Chemotherapie etwas abgeklungen sind, darf er zwischen den Behandlungen nach Hause. Beim kleinsten Anzeichen von Fieber oder Erkältung jedoch muss er sofort zurück auf Station, da sein Immunsystem nicht mehr funktioniert. Die Zeit zu Hause genießen alle und schöpfen neue Kraft. Dort kann Luka, aber auch seine Mutter, die ihn im Krankenhaus begleitet, neue Energie tanken.

Luka wird von der Familie vermisst

„Wir vermissen ihn alle, besonders sein Bruder Ante vermisst ihn sehr.“, sagt die Tante des kleinen Jungen und erzählt weiter, dass der Rest der Familie Luka seit seiner Diagnose nicht mehr gesehen habe. Wegen seines nicht funktionierenden Immunsystems herrsche absolutes Kontaktverbot.

DKMS Die DKMS gemeinnützige GmbH (ehemals Deutsche Knochenmarkspenderdatei) wurde 1991 gegründet und hat sich zu einer internationalen gemeinnützigen Organisation im Kampf gegen Blutkrebs entwickelt. Die Stammzellspenderdatei ist in Deutschland, USA, Polen, Großbritannien, Chile, Indien und Südafrika aktiv. Mit mehr als elf Millionen registrierten Spenderinnen und Spendern konnten bereits über 95.000 Stammzellspenden vermittelt werden.

Nach der Chemotherapie braucht Luka dringend eine Stammzellenspende, worauf alle ihre Hoffnung setzen. Deshalb haben Familie und Freunde in Zusammenarbeit mit der DKMS das „Team Luka“ ins Leben gerufen. Lukas‘ Tante empfindet die Ohnmacht, nichts tun zu können, als das Schlimmste für alle Beteiligten. Darum versucht sie mit den anderen, so viele Menschen wie möglich zu erreichen und darauf hinzuweisen, dass nur mit einer passenden Spenderin oder einem passenden Spender eine Chance auf die Überwindung der Krankheit besteht. Je mehr Menschen sich registrieren lassen, desto größer wird Lukas Chance – aber auch die aller anderen an Leukämie Erkrankten.

Stammzellenspender sind wichtig

„Wir bitten alle, sich wenigstens zu informieren und registrieren zu lassen. Eine Spende ist kein großer Aufwand für die Spenderin oder den Spender. Dabei gehen 90 Prozent der Spenden über das Blut der Armvene, selten kommt es zu einer Knochenmarkpunktion aus dem Beckenkamm. Die Operation ist für den Spender sehr harmlos. Wir hoffen, dass wir mit unserer Aktion auch anderen Kindern und Erwachsenen helfen können,“ sagt die junge Frau.

„Das Universitätsklinikum Frankfurt (Anm.d.R.: in dem Luka behandelt wird) ist eins von drei Klinika in Deutschland, das die Grundlage für die erfolgreiche Therapie von Leukämien gelegt hat. Bei der hohen Expertise, die am Standort vorhanden ist, gibt es wahrscheinlich kein besseres Umfeld, auch künftig Therapien mitzugestalten. (...) Die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin nimmt hierbei eine Vorreiterrolle ein“, lautete die Einschätzung von Professor Jan-Henning Klusmann, seit Juli 2021 neuer Leiter der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Frankfurt.

Hier können Spender sich bei der DKMS registrieren.

Einem Spender hat die Spende dahingehend einen Denkanstoß fürs neue Jahr mitgegeben, nicht immer nur über Dinge zu reden, sondern sie vielmehr auch umzusetzen. Seine Devise lautet: „Machen. Jetzt. Damit man es nicht irgendwann bereut, es nicht getan zu haben.“