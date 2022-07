Der Rhein fordert Respekt, oder er tötet

Mit einem einprägsamen Motiv warnt die Riedgemeinde Trebur am Goldgrund vor dem Baden im Rhein. (Foto: Frank Möllenberg)

SÜDHESSEN - Es ist eine kurze, unmissverständliche Botschaft. „Der Rhein kann tödlich sein. DEINE ENTSCHEIDUNG!“ So steht es auf großen Transparenten, und der fotografierte lebensgroße Sensenmann, der auf einem Sarg am Ufer hockt, macht die Aussage auch für nicht deutschsprachige Betrachter eindringlich klar: Das Leben kann hier enden, wenn man dem Fluss ohne den nötigen Respekt begegnet.

Die Gemeinde Trebur im Hessischen Ried hat die Warnhinweise aufstellen lassen im Uferbereich der Halbinsel Großer Goldgrund. Einladende Strände gibt es dort, doch Anwohner wissen, dass hier schon mehrere Menschen ertrunken sind – zuletzt vor zwei Jahren eine Mutter und ihr fünfjähriges Kind. Von außen kaum wahrnehmbare Unterströmungen des Rheins rissen sie in die Tiefe.

Bereits zwei Schwimmer im Rhein ertrunken

Auch in diesem Jahr, das erneut sehr heiße Sommertage bringt, starben bereits Menschen im Rhein. Ein 28 Jahre alter Darmstädter afghanischer Herkunft verschwand bei Biebesheim vor den Augen seiner Begleiter beim Baden in den Fluten. Am Folgetag wurde seine Leiche kilometerweit flussabwärts geborgen. Tage zuvor hatte eine Welle bei Bingen einen Familienvater von einer Buhne geschwemmt. Auch der 49-Jährige verlor den Kampf gegen die Strömung und ertrank.

Über solche tragischen Unfälle wird berichtet, Behörden und Medien stellen wieder und wieder die unsichtbaren Gefahren am Rhein dar – auch diese Zeitung. Der Gemeinde Trebur waren vom Kreis Groß-Gerau aufgestellte Warnschilder nicht auffällig genug, sie fügte am Goldgrund und anderen Stellen das Sensenmann-Motiv hinzu. Baden am Rhein ist lebensgefährlich, lautet die Botschaft.

Wie mag es auf Retter wirken, wenn sie dann Internet-Tipps für den Goldgrund lesen wie diesen auf „wanderdate.de“ für kontaktsuchende Singles: „Hier erleben wir viele kleine versteckte Strände mit weißem und rotem Sand sowie Erlen, Eschen und vielen Pappeln. Auch Goldsucher waren schon hier – vielleicht haben wir ja Glück und werden fündig. Es muss ja nicht immer das goldene Metall sein – manchmal ist nur die Haarfarbe golden. Hier bietet sich die Gelegenheit zum Baden und wir machen unsere längere Rast und genießen gemeinsam die vorbeiziehenden Schiffe.“ Zwei weiße Kreuze, die am Goldgrund an die verunglückte Mutter und ihr Kind erinnern sollten, mussten nach Angaben der Gemeinde Trebur wegen Vandalismus entfernt werden.

Immer wieder baden Nichtschwimmer oder Kinder im Fluss

„Die Kommunen am Rhein, die DLRG und andere Hilfsorganisationen sind sehr bemüht, auf die Gefahren hinzuweisen“, sagt Marc Hannig, Leiter des Fachbereichs Schifffahrt beim Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Oberrhein. „Leider ohne ablesbaren Erfolg.“ Er selbst sei immer wieder überrascht zu erfahren oder zu sehen, dass Nichtschwimmer und sogar Kinder im Fluss baden.

Doch Hannig betont auch die Gesetzeslage: Demnach ist das Baden nur im Umkreis – 100 Meter oberhalb bis 50 Meter unterhalb – von Hafeneinfahrten, Schiffslandestellen, Fähranlagen, Wehr- oder Schleusenanlagen und ähnlichen Verkehrs- und Wirtschaftseinrichtungen grundsätzlich verboten. Der Wasserstraßen-Experte sieht jedoch als Möglichkeit für die Kommunen, an bestimmten Uferbereichen das Baden im Rahmen der Gefahrenabwehr zu untersagen.

Hannig fügt allerdings hinzu, dass sich viele Erholungssuchende vernünftig verhielten, nur an tatsächlich sicheren Stellen abkühlten und auch gut schwimmen könnten. „Gefährlichkeit ist kein statischer Zustand“ – Bedingungen wandelten sich mit dem Wasserstand. So oder so ließen sich Regeln am Rhein nicht lückenlos überwachen. Sein Fazit: „Wenn man nicht alles verbieten will, ist Aufklärung die einzige Möglichkeit.“



Es sind immer wieder dieselben Risikofaktoren am Rhein, über die im Sommer auf vielen Kanälen aufgeklärt wird: „Binnenschiffe und Motorboote verursachen am Ufer kurzfristig Wellen und Strömungen. Dadurch wird den Badenden im wahrsten Sinne des Wortes das Wasser unter den Füßen weggezogen oder die Welle kann sie umreißen. Die Wasserhöhe kann bei der Vorbeifahrt von Schiffen bis zu einem Meter ab- oder zunehmen. Diese unterschiedlichen Wassertiefen erzeugen starke Strömungen, die schwer zu erkennen sind und sogar für geübte Schwimmer eine Gefahr darstellen“ – so eine Mitteilung der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung.

Strömungen und Verwirbelungen ziehen Schwimmer unter Wasser

Gefahren gibt es auch im Bereich der Buhnen, die rechtwinklig in die Flussmitte weisen und das fließende Wasser auf die Fahrrinne konzentrieren sollen, denn der Rhein ist ein Verkehrsweg. Dort herrschen große Strömungsunterschiede, Schwimmende können unvermittelt ins Fahrwasser gezogen werden.

Doch es gibt hinter Buhnen auch senkrechte Verwirbelungen des Wassers. Dabei können sogenannte Kolke entstehen – Vertiefungen am Flussgrund. „Das Wasser kann dort sehr tief sein“, sagt Hannig. „Wenn man hineingezogen wird, hat es keinen Sinn, gegen die Strömung anzuschwimmen.“ Einzige Hoffnung: Durch eine Gegenströmung wieder nach oben zu gelangen. Wer hat die Nerven, in einer Paniksituation darauf zu warten?

Augenzeugen eines solchen Unglücks wird dringend davon abgeraten, in Rettungsabsicht selbst ins Wasser zu springen. „Schon oft mussten Menschen nach einem Rettungsversuch selbst aus dem Fluss gezogen werden“, heißt es in amtlichen Warnhinweisen. „Leider haben einige von ihnen ihren Mut mit dem Leben bezahlt.“ Stattdessen solle die in Not geratene Person nach Möglichkeit ununterbrochen im Auge behalten und schnellstmöglich die Notrufnummer 112 gewählt werden.