Der verdrängte Klimawandel: Warum handeln wir nicht?

Zur Person:

David Hiss (33) hat seinen Master in Psychologie 2014 an der Albert-Ludwig-Universität Freiburg gemacht und befindet sich aktuell in der Ausbildung zum psychologischen Psychotherapeuten in Mainz. Seit Juni 2019 ist er Mitglied bei „Psychologists for Future“ (Psy4F), einer Gruppierung aus Psychologen und Psychotherapeuten. Die Mitglieder setzen sich für eine nachhaltige Zukunft ein und sehen sich als Teil der „For Future“-Bewegung.