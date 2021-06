Destatis: „Beim Lesen kam alles wieder hoch“

Das Statistische Bundesamt

Die rund 2400 Mitarbeiter des Statistischen Bundesamts versorgen Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Bürger mit Zahlen. Etwa 1800 der Statistiker arbeiten am Hauptsitz in Wiesbaden. Die Außenstelle in Bonn hat knapp 550 Mitarbeiter. Eine Servicestelle in Berlin informiert und berät Mitglieder des Bundestags, der Bundesregierung, von Botschaften, Bundesbehörden und Wirtschaftsverbänden.



Die amtlichen Statistiken erstellt das Bundesamt zusammen mit den 16 Statistischen Landesämtern, das Bundesamt hat dabei vor allem eine koordinierende Funktion. Die Statistiken beschreiben Zustand und Entwicklung von Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt, so das Bundesamt. So gibt es Zahlen über die Preisentwicklung, die Wirtschaftsleistung, die Verkehrsunfälle oder Entwicklungen in der Landwirtschaft.



Die Aufgaben der Behörde sind im Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke festgeschrieben. Bundesstatistiken brauchen grundsätzlich eine rechtliche Grundlage – ein Gesetz oder eine Verordnung. Die Rechtsgrundlagen sind meistens deutsches Recht, in zunehmendem Maß kommen Verordnungen der Europäischen Union hinzu.