Deutsche-Bank-Beratungsgremium unter Achleitners Führung

Aufsichtsratschef Paul Achleitner steht bei der Hauptversammlung der Deutschen Bank in der Festhalle.

Frankfurt/New York (dpa) - - Die Deutsche Bank hat ein neues Beratungsgremium mit Ex-Aufsichtsratschef Paul Achleitner an der Spitze. Das „Global Advisory Board“ berate den Vorstand „rund um fundamentale makroökonomische, geopolitische und technologische Entwicklungen, die wesentlichen Einfluss auf das Geschäftsumfeld der Bank haben“, teilte der Frankfurter Dax-Konzern am Dienstag anlässlich der ersten Sitzung des Gremiums in New York mit.

Außer Achleitner, der bei der Hauptversammlung im Mai dieses Jahres nach zehn Jahren den Posten als Chefkontrolleur des größten deutschen Geldhauses abgegeben hatte, gehören dem globalen Beirat nach Angaben der Bank an: der frühere US-Außenminister Henry Kissinger, Ex-Google-Chef Eric Schmidt, die frühere PepsiCo-Chefin Indra Nooyi, der Präsident des Massachusetts Institute of Technology, Rafael Reif, sowie der frühere Co-Chef des Software-Konzerns SAP und heutige Siemens Aufsichtsratsvorsitzende, Jim Hagemann Snabe.