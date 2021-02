Die 50 wird in Darmstadt-Dieburg wohl nicht erreicht

Medizinisch geschultes Personal träufelt nach dem Abstrich für einen Corona-Schnelltest in eine Lösung auf die Antigen Testkasette. (Symbolfoto: dpa)

DARMSTADT-DIEBURG - Die 50er-Inzidenz – geschweige denn die 35er – ist im Kreis Darmstadt-Dieburg bis zum nächsten Corona-Gipfeltreffen am Mittwoch, 3. März, wohl nicht zu erreichen. 32 Neuinfizierte am Freitag lassen die aktuelle Inzidenz auf 69 (tags zuvor 70) nur leicht fallen.

Auf und Ab bei den Neuinfektionen

Noch ist von einer dritten Welle in den Kreiskliniken nichts zu sehen. Im Gegenteil: Während es bei den getesteten Neuinfektionen in der letzten Zeit ein Auf und Ab gab, sinkt die Zahl der Coronapatienten im Krankenhaus. Am Freitagmittag gab es auf der Covid-19-Intensivstation in Groß-Umstadt keinen erkrankten Patienten mehr; auf der Normalstation lagen sieben Patienten. In Jugenheim lagen unverändert 14 Schwersterkrankte.

Insgesamt wurden bisher 7542 Darmstadt-Dieburger gegen das Coronavirus geimpft, 3148 Personen haben bereits die Zweitimpfung erhalten. Jeweils ein Coronafall werden von der Schillerschule (Pfungstadt) und Astrid-Lindgren-Schule (Weiterstadt) gemeldet.