Die aktuelle Hochwasser-Lage in Rhein-Main

Palmen einer Gastronomie stehen an der Bastion Schönborn im Stadtteil Mainz-Kastel im Rheinwasser. Auf Grund der Wetterlage steigen die Pegelstände des Rheins. (Foto: Andreas Arnold/dpa)

Rhein-Main - Das Tief "Bernd" hat den Westen schwer getroffen. Mehrere Menschen sind nach heftigen Unwettern in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen gestorben. Solche Wassermengen im Sommer seien laut ARD-Wetterexperten ein Jahrhundertereignis. Zahlreiche Menschen werden vermisst. Auch im Rhein-Main-Gebiet bleibt die Lage angespannt. Hier lesen Sie alles zur aktuellen Lage in Rheinland-Pfalz und Hessen.

Einsatzkräfte im Unwettergebiet: „Schäden unglaublich groß“

Auch das Technische Hilfswerk und lokale Feuerwehren aus Rheinhessen sind im Einsatz wegen des Hochwassers. Wie geht es den Einsatzkräften vor Ort?

Einsatzkräfte aus Mittelhessen bekämpfen Unwetter-Folgen

Um die Folgen der heftigen Unwetter in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz zu bewältigen, sind auch Einsatzkräfte des THW aus Mittelhessen in die Krisengebiete entsendet worden. Wie Stefan Thies, Sachbearbeiter Einsatz der THW-Regionalstelle in Gießen bestätigte, sind 20 Helfer vom THW-Dillenburg und sieben Helfer aus dem Ortsverband Wetzlar bereits vor Ort oder auf dem Weg.

Informationen über Hochwasservorhersage Rheinland-Pfalz

Das rheinland-pfälzische Umwelt- und Klimaschutzministerium und Landesamt für Umwelt informieren über die aktuelle Hochwasservorhersage unter:

Im Laufe des gestrigen Tages und in der Nacht fielen Niederschläge von bis zu 148 Millimetern. „Das ist ein neues Phänomen", sagte Ministerin Anne Spiegel (Grüne). Auch an der Mosel verschärft sich die Lage: Aktuell wird am Pegel Trier ein Wasserstand von bis zu 915 cm erwartet. Am Oberrhein bildet sich am Pegel Maxau derzeit ein erster Scheitel aus. Nach kurzem, leichten Rückgang wird aufgrund der für den Südwesten vorhergesagten Niederschläge ab den Abendstunden ein Wiederanstieg über den heutigen Scheitelwert erwartet.

Hotline zur psychosozialen Unterstützung

Der Opferbeauftragte der Landesregierung bietet den Betroffenen der Hochwasserkatastrophe in der Eifel und Ersthelfern eine kostenlose Hotline zur psychosozialen Unterstützung an. Sie ist unter der Nummer 0800-0010218 ab sofort freigeschaltet und zwischen 9 Uhr und 17 Uhr erreichbar. Zudem bietet das Polizeipräsidium Koblenz eine Personenauskunftsstelle, an die sich besorgte Angehörige melden können, die jemanden vermissen. Diese ist erreichbar unter der Telefonnummer 0800-6565651.

Landtag Rheinland-Pfalz verkürzt Sitzung

Wegen der aktuellen Hochwasserlage in der Region hat das Rheinland-Pfälzische Plenum seine Tagesordnung gecancelt. Was Ministerpräsidentin Malu Dreyer angekündigt hat.

Frankfurter Flughafen nicht betroffen

Der Frankfurter Flughafen gibt Entwarnung für die Urlauber. „Derzeit wird der Flugverkehr aufgrund des Hochwassers und des Starkregens nicht beeinträchtigt“, berichtete ein Sprecher des Flughafenbetreibers Fraport in Frankfurt. Alles verlaufe nach Plan. Am Main werden am ersten Ferienwochenende täglich etwa 100000 Passagiere erwartet. Das ist deutlich mehr als im Sommer des Pandemiejahres 2020. Im Vorkrisenjahr 2019 wurden allerdings in den Sommerferien bis zu 240.000 Fluggäste täglich abgefertigt.

Wegen einer Unterspülung ist die Autobahn 6 zwischen Viernheim (Kreis Bergstraße) Richtung Ludwigshafen gesperrt. Die Fahrbahn habe sich dort vor der Abfahrt Mannheim-Sandhofen verschoben, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch.

THW Bad Kreuznach unterstützt

Am Mittwochabend um 22 Uhr rückte eine erste zehn Mann starke Einheit des technischen Hilfswerks (THW) Bad Kreuznach in das Katastrophengebiet im nördlichen Rheinland-Pfalz aus. Die Bergungs- und Logistikgruppe startete zunächst nach Bitburg. Mit dabei eine Ladebordwand und ein Gerätekraftwagen. Untergebracht waren die Einsatzkräfte aus dem Kreis Bad Kreuznach im ehemaligen Bereitstellungsraum des amerikanischen Militär-Flughafens. Vorgesehen sind die THW-ler zunächst für die Sicherstellung der Tanklogistik und den Transport von Sandsäcken. Die ersten Anfragen kamen Donnerstagmorgen. Zuerst müssen die Straßen frei geräumt werden mit Baggern und Radladern, die aus der näheren Umgebung zusammengezogen wurden. Erst dann kann es ans Leerpumpen der Keller gehen. Inzwischen wurden zwei mobile Tankstellen eingerichtet. Jede verfügt über 1000 Liter Diesel, die nach Bedarf zu den Einsatzfahrzeugen bei der Bergung vor Ort gebracht werden, damit diese ihren Einsatz nicht zum Tanken unterbrechen müssen. Im Laufe des Donnerstagvormittags, so berichtet THW-Sprecher Stefan Jodeleit rücken immer mehr Einsatz-Truppen von überall her in dem betroffenen Gebiet an. „die Hilfe rollt jetzt so richtig los“, berichtet Jodeleit.

Mainzstrand hat wegen Hochwasser geschlossen

Der Mainzstrand an der Theodor-Heuss-Brücke hat wegen des steigenden Pegels am Mainzer Rheinufer bis auf weiteres geschlossen.

Tische, Bänke und Liegen sind schon mal in Sicherheit gebracht worden. (Foto: Sascha Kopp)

Feuerwehren in Mainz-Bingen rüsten sich

Im Ingelheimer Stadtteil Frei-Weinheim ist das Rheinufer überflutet. In der Verbandsgemeinde Rhein-Selz wird der höchste Pegelstand für Samstag erwartet.

Worms ist der Alarm- und Einsatzplan Hochwasser in Kraft getreten

Der Rhein läuft voll. Das Wasser steigt und steigt: Der Stand am Pegel Worms beträgt am Donnerstag, 8 Uhr, 5,14 Meter. Tendenz steigend. Für Donnerstagabend, 20 Uhr, sagt der Hochwassermeldedienst einen Wasserstand zwischen 5,40 Metern und 5,60 Metern voraus. Bis Freitagabend soll das Wasser noch weiter steigen. Dann könnten am Pegel Worms sechs Meter gemessen werden. Beim Hochwasser Anfang des Jahres war bei der Sechs-Meter-Marke Schluss.

Malu Dreyer bangt

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat nach der Hochwasserkatastrophe in der Eifel ihre Betroffenheit geäußert. "Das Unwetter hat unser Land hart getroffen. Ich bange mit allen, die in Gefahr sind", schrieb die SPD-Politikerin am Donnerstagmorgen im Kurznachrichtendienst Twitter. Sie danke allen Helfern und Einsatzkräften, die unermüdlich mit großem Einsatz gegen die Wassermassen ankämpften.

Auch die A61 bei Mönchengladbach Richtung Koblenz ist wegen Überflutungen weiterhin gesperrt. Nach Medienberichten ist durch die Überflutung eine Stützmauer eingestürzt.