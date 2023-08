Die Auswirkungen des Unwetters über der Rhein-Main-Region

Auch der Bahnverkehr war betroffen. So stand die RB75 zwischen Wiesbaden und Darmstadt längere Zeit bei Bischofsheim still. Wie die Bahn mitteilt, musste die Oberleitung nach einem Kurzschluss ausgeschaltet werden. Die Züge in dem Bereich mussten abwarten, bis die Streckensperrung wieder aufgehoben war. Leser berichten davon, dass ein Blitz in den Zug eingeschlagen sei und der Zug daraufhin ohne Strom war. Dazu gab es am Abend noch keine Bestätigung.