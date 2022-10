Die beliebteste Bäckerei Hessens ist in Wiesbaden

Hessen hat abgestimmt: Die beste Bäckerei ist in Wiesbaden zu finden. (Symbolfoto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WIESBADEN / RHEIN-MAIN - Das Backhaus Schröer in Kastel hat eine Onlineumfrage des Wein- und Gourmetmagazins Falstaff zu den beliebtesten Bäckereien in Hessen gewonnen. 26 Prozent der Stimmen gingen an den Betrieb im Schmalweg 48.



Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Ihre Zustimmung ist 24 Stunden gültig. Sollten Sie Ihre Zustimmung vorher widerrufen möchten, können Sie dies jederzeit über den Cookie-Widerruf anpassen.



Die Bäckerei besteht seit 1951 und ist mit einigen Filialen in Wiesbaden, Mainz und im Großraum Frankfurt vertreten. Das zum Unternehmen gehörende Schröers Café Bistro in der Mainzer Straße 79 in Südost ist mit zehn Prozent der abgegebenen Stimmen auf dem vierten Platz gelandet.

Verknüpfte Artikel

Ebenfalls in der Siegerliste ist die Bäckerei „Der Köstner” aus Kostheim, Hallgarter Straße 27. Sie belegt mit 19 Prozent der Stimmen den dritten Platz. Der Handwerksbetrieb ist mit zwei Filialen in Kostheim und einem weiteren Standort in Biebrich vertreten.

Eine bundesweite Befragung

Der zweite Platz kommt aus dem Rheingau: die Bäckerei Dries aus Rüdesheim, die auch einige Filialen in Wiesbaden betreibt, konnte ihn für sich gewinnen.

Die Onlineumfrage von Falstaff lief bundesweit. Aus jedem Bundesland wurden jeweils die zehn meistgenannten Bäckereien gekürt. Die Umfrage lief laut dem Magazin zwei Wochen, die Bäckereien hatten die Möglichkeit, über ihre Social-Media-Kanäle Werbung für die Umfrage zu machen.

Lesen Sie auch: Wie verändert die Energiekrise den Wiesbadener Einzelhandel?