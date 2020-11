Die Corona-Impfung: Was muss ich wissen?

Wer ist für die Zulassung des Impfstoffs zuständig?

Biontech will, wenn die in der kommenden Woche erwarteten Daten zur Sicherheit des Impfstoffes vorliegen und diese die Erwartungen bestätigen, zunächst eine beschleunigte Zulassung bei der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA beantragen. In Europa können mRNA-Impfstoffe, da sie moderne biomedizinische Arzneimittel sind, nur in einem zentralisierten Verfahren gemeinsam in der Europäischen Union und dem europäischen Wirtschaftsraum zugelassen werden. Die Europäische Arzneimittelagentur EMA (European Medicines Agency) koordiniert das Verfahren, die Europäische Kommission spricht die Zulassung aus. Zwei Mitgliedstaaten werden im Rahmen eines solchen Verfahrens mit der federführenden Bearbeitung beauftragt (Rapporteur, Ko-Rapporteur). Das Paul-Ehrlich-Institut in Langen übernimmt häufig bei diesen zentralisierten Zulassungsverfahren eine dieser Rollen.