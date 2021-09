Die Darmstädter „Fair“-Baustelle aus der Drohnenperspektive

Die "Fair"-Baustelle von oben. (Foto: Möller)

DARMSTADT - Mit einem lauten Brummen hebt die Drohne ab, Staub wirbelt umher, Meter für Meter steigt das Gerät in die Höhe. Lars Möller hält die Fernbedienung fest, überprüft auf dem kleinen Monitor, ob die Drohne dahin fliegt, wo sie soll. Denn ihre Route ist festgeschrieben: Sie führt über die Baustelle der neuen „Fair“-Beschleunigeranlage auf dem Gelände des GSI Helmholtzzentrums für Schwerionenforschung in Wixhausen. Zuvor hat Möller sorgfältig die Linse der Kamera gesäubert, damit die Drohnenkamera auf ihrem Flug gestochen scharfe Bilder aufnehmen kann.

Seit drei Jahren dokumentiert der selbstständige Filmemacher von der interdisziplinären Medienproduktion „Zeitrausch“ aus Breuberg im Odenwald die gigantische Baustelle im Darmstädter Norden in all ihren Facetten. Teil dessen sind auch Zeitraffervideos, in denen ein Jahr Baufortschritt in drei Minuten zu sehen sind.

(Foto: Lars Möller)

Sieben bis acht Mal pro Jahr kommt der 33-Jährige dafür mit seiner Ausrüstung zur FAIR-Baustelle. Dann fliegt die Drohne zwölf immer gleiche, vorher per GPS definierte Routen ab. Nicht immer alle zwölf, „es kommt darauf an, wo sich auf der Baustelle besonders viel getan hat“, erklärt Möller. Nach 20 Minuten Flugzeit lässt er die Drohne landen und wechselte den Akku. Davon hat er inzwischen 13.

Die Flughöhe der Drohne beträgt bis zu 100 Meter. Jeder Einsatz wird sicherheitshalber mit dem Flugplatz Egelsbach abgestimmt. Und schnell ist sie! Mit bis zu 60 Stundenkilometer kann die Drohne durch die Luft flitzen. „Diese Geschwindigkeit brauchen wir aber gar nicht“, erklärt Möller. Auf ihren Routen legt das 1,3 Kilogramm schwere Fluggerät zwischen einem und zehn Kilometer pro Stunde zurück.

In drei bis vier Stunden entsteht Filmmaterial von etwa zweieinhalb Stunden. Die Sequenzen schneidet Möller im Anschluss und legt sie übereinander. Daraus entsteht nach jedem Termin ein Video von drei Minuten._Diese Kurzfilme wiederum legt der Videoprofi am Jahresende jeweils erneut aufeinander. Drei Jahre Bauarbeiten in drei Minuten, immer stärker verdichtet, aber sehr anschaulich.

(Foto: Lars Möller)

Das Ergebnis dieser Technik ist beeindruckend. Das fanden auch die Preisrichter: Bei einem internationalen Filmwettbewerb wurde Möller mit dem „Intermedia-globe Silver Award“ ausgezeichnet.

Die GSI will mit dem Langzeit-Filmprojekt einerseits der Öffentlichkeit den Baufortgang zeigen, sie dienen andererseits aber auch dazu, Shareholder und Wissenschaftler – weltweit arbeiten 3000 an dem Projekt – regelmäßig auf den aktuellen Stand zu bringen. „Fair“ ist mit das größte Forschungsvorhaben der Welt.

Entwicklung des Universums

Mithilfe der neuen Anlagen, die derzeit gebaut werden, soll Grundlagenforschung betrieben werden. Zunächst erzeugt und dann erforscht wird dort künftig im Labor Materie, wie sie sonst nur im Universum vorkommt; zum Beispiel in der Kollision zweier Neutronensterne oder bei einer Sternenexplosion. Forscher aus aller Welt erwarten sich von „Fair“ neue Einblicke in den Aufbau der Materie und die Entwicklung des Universums vom Urknall bis heute.

Gebaut wird auf dem GSI-Gelände seit 2017. Herzstück ist der Ringbeschleuniger SIS 100, dessen Tunnelsohle 18 Meter tief in die Erde reicht. Der 1,1 Kilometer lange Ring ist inzwischen fertig, die Decke betoniert. Zwischen der Decke des Beschleunigertunnels und dem Bodenniveau liegen zwölf Meter, die bald mit Erde verfüllt werden, anschließend sollen Bäume gepflanzt werden. Die Baumart steht noch nicht fest, laut GSI sei man diesbezüglich mit Hessen Forst im Gespräch.

Als Nächstes steht nun die Montage der Technischen Gebäudeausrüstung (TGA) an. Die Aufträge hierfür sind überwiegend vergeben. Ziel ist es, dass die TGA-Installationsarbeiten im zweiten Quartal 2022 im nördlichen Teil der Baustelle beginnen. Dort sollen dann auch die Rohbauarbeiten zeitgerecht in der ersten Jahreshälfte 2022 abgeschlossen werden.

Fertigstellung 2027

Der Beginn der Inbetriebnahme für erste Experimente ist für Ende 2025, die Fertigstellung für 2027 vorgesehen. Was die Kosten angeht, so zeichnen sich, wie berichtet, neben dem Gesamtinvestitionsvolumen von 3,1 Milliarden Euro Mehrkosten von 145 Millionen Euro für laufende, bereits beauftragte Baumaßnahmen ab. Des Weiteren existiert ein Kostenrisiko von 448 Millionen Euro, das durch mehrere Faktoren bedingt wird: die Corona-Pandemie, die Konjunktur und die Preisentwicklung sowie den Realisierungsprozess dieser komplexen Anlage.

(Foto: Lars Möller)

Die Pandemie sorgte zuletzt für Verzögerungen. Vor allem im Vorjahr bremste das Virus den Bauablauf, weil phasenweise deutlich weniger Personal auf der Baustelle war. Inzwischen, so teilt die GSI auf Anfrage mit, haben sich aber alle Firmen auf die Situation eingestellt, sodass die Arbeiten stabil laufen. Im Schnitt arbeiten täglich 700 Personen auf der Baustelle.

Auch bei der weltweiten Herstellung der Beschleunigerkomponenten seien im Jahr 2020 Fertigungs- und Lieferverzüge aufgetreten – dadurch, dass Fertigungsstätten geschlossen waren oder internationale Zuliefererketten für Vormaterialien und Bauteilzulieferungen gestört waren. Noch immer halten Verzögerungen in der Zuliefererkette teils an, sodass das Fertigungsniveau noch nicht wieder den Vor-Corona-Stand erreicht hat.

Der Geschäftigkeit vor Ort tut das keinen Abbruch; die Dimensionen dieser 15 Hektar großen Baustelle im Darmstädter Norden sind kaum fassbar. Wenn Lars Möller die Aufnahmen anschaut und zu Videos zusammensetzt, spürt er nach wie vor jedes Mal den Wow-Effekt. „Am Anfang, als es noch um die Aushubarbeiten ging, konnte man die Fortschritte nicht so gut erkennen“, erinnert sich der Filmemacher. „Inzwischen geht die Entwicklung aber so rasant, dass ich jedes Mal wieder sprachlos bin.“