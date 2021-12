Die Google-Trends 2021 für Hessen

Die Kommunalwahl, die aktuelle Coronalage und die Öffnung der Baumärkte sind nur drei Themen, die über Hessen in 2021 besonders gefragt waren. (Fotos: sgra – stock.adobe, dpa; Montage: VRM)

HESSEN - Na, wie oft fragen Sie Google um Rat? Der Konzern dominiert mit einem Marktanteil von 95 Prozent den Bereich der Internet-Suchmaschinen. Und deshalb sind die Themen, nach denen die Menschen dort suchen, auch fast schon ein Spiegel der Gesellschaft. Was in Deutschland und der Welt genau gesucht wird, veröffentlicht das Unternehmen auf einer Website namens Google Trends. Und die geben sogar ganz konkrete Einblicke in die Suchinteressen - auch in die Interessen der Hessen.

Daher sind hier sind die zehn Themen, die 2021 die Onlinewelt am meisten an Hessen interessiert haben. Wir blicken auf die Top-Aufsteiger - also auf Begriffe, deren Suchanfragen für eine anhaltende Phase in 2021 einen besonders starken Anstieg im Suchinteresse im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet haben.

Platz 10: Schnee in Hessen

Die Wälder in Hessen wurden am Wochenende mit Schnee bedeckt. Das lockte auch viele Besucher aus dem Umland an. (Foto: dpa)



Gerade zu Beginn des Jahres war die Sehnsucht nach Ausflügen groß. Deutschland befand sich im Lockdown, die Kinder hatten Ferien und dann fiel plötzlich der erste Schnee. In Hessen war das eine fatale Kombination: Touristen strömten massenhaft in die Schneegebiete . Straßen wurden gesperrt, Betretungsverbote für Rodelhänge und Skipisten verhängt. In der Babbelbox haben Meike Hickmann und Frederik Voss mit Reporterin Nele Leubner über das Schneechaos im Taunus gesprochen:

Was sind Google Trends? Google ermittelt nach eigener Aussage die Trends des Jahres durch die Auswertung von Milliarden Suchanfragen, die Nutzer im Laufe des Jahres getätigt haben. Google erklärt außerdem: "Zusätzlich zu den Jahrestrends mit den Höhepunkten des Jahres 2020 können wir mit unseren Tools weitere Einblicke in globale, regionale, aktuelle und vergangene Suchtrends geben. Dabei können unsere Tools nie dazu verwendet werden, individuelle Nutzer und deren Interessen zu identifizieren; sie basieren auf anonymisierten, aggregierten Daten, die erfassen, wie oft bestimmte Begriffe im Zeitablauf gesucht wurden."

9) Hochwasser in Hessen

Das Wasser der überfluteten Gewässer in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland geht langsam zurück. (Archivfoto: dpa)

Platz 8: Die Landtagswahl in Hessen

Platz 7: Gründonnerstag

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nehmen an einer Pressekonferenz im Kanzleramt nach den Beratungen von Bund und Ländern teil. Der seit Monaten andauernde Lockdown in Deutschland wird angesichts steigender Corona-Infektionszahlen bis zum 18. April verlängert. (Foto: Michael Kappeler/dpa/Pool/dpa)

nahm diesen kurze Zeit später aber wieder zurück. Der Gründonnerstag sorgt in Hessen gerne für Verwunderung. Frei haben Arbeitnehmer an diesem Tag nicht, denn es ist kein gesetzlicher Feiertag. Die Läden schließen in Hessen an diesem Tag aber schon um 20 Uhr. In diesem Jahr sorgte der Gründonnerstag aber noch aus einem anderen Grund für Diskussionen: Bundeskanzlerin Angela Merkel kündigte zunächst einen Oster-Lockdown an,

Platz 6: Baumärkte in Hessen

Als Bund und Länder Anfang März erste Schritte aus dem Lockdown präsentierten, war das Interesse in Hessen besonders auf eine Branche gerichtet: Die Baumärkte. Ab wann ist Termin-Shopping möglich? Braucht man einen negativen Test dafür? Die Google-Suchanfragen zeigen: Von Februar bis Mai war das Interesse an Baumärkten besonders groß. Vielleicht hat der ein oder andere die Zeit ja genutzt, um die eigenen vier Wände zu renovieren?

Platz 5: Der Mathewettbewerb

Ein Lehrer schreibt Formeln an eine Tafel. Archivfoto: dpa

Anfang Dezember wurde es ernst für Hessens Schüler: Die erste Runde des alljährlichen Mathewettbewerbs stand an. Der Wettbewerb ist für die hessischen Schulen verpflichtend. Sprich, wer in die achte Klasse geht, muss sich der Herausforderung stellen. Die erste Runde haben sie nun aber geschafft. Anfang Januar bekommen sie ihre Ergebnisse mitgeteilt. Die Besten von ihnen schaffen es dann in Runde zwei, die Anfang März stattfinden soll.

Platz 4: Schule in Hessen

Unterricht vor Ort, aber mit Mund- und Nasenbedeckung. Bislang hält die Politik an der Anwesenheit von Schülern fest. (Archivfoto: Sascha Kopp)

Lockdown, Homeschooling, dann die Aussicht auf Wechselunterricht: Die Corona-Pandemie stellte Schüler, Eltern und Lehrer besonders Anfang 2021 auf eine Belastungsprobe. Für viel Aufregung sorgte ein Beschluss der hessischen Landesregierung Anfang Januar, Kitas und Schulen nach den Weihnachtsferien zum Teil zu öffnen. Doch Eltern sollten, wenn möglich, die Kinder dennoch zuhause lassen, appellierte die Landesregierung. Das sorgte für Verwirrung und viele Google-Suchanfragen.

Platz 3: Allerheiligen in Hessen

Ein bisschen Neid könnte bei diesem Thema durchaus eine Rolle spielen. Denn während Allerheiligen in Rheinland-Pfalz ein Feiertag ist, müssen die Hessen an diesem Tag weiter arbeiten. Bemerkbar macht sich die ungleiche Feiertagsverteilung auch in den hessischen Städten und Geschäften, die an diesem Tag gerne verstärkt Besuch aus dem Nachbarbundesland bekommen . Und auch die Google-Suchanfragen zeigen: manch ein Hesse hofft wohl noch immer, dass auch sie Hessen an diesem Tag frei haben - Platz drei im Google-Jahresranking.

Platz 2: Kommunalwahl in Hessen

Wegen der Unstimmigkeiten bei der Briefwahl hat Christoph Böhm von der FDP Einspruch gegen das Ergebnis der Kommunalwahl eingelegt. (Symbolfoto: dpa)

Von wegen Politikverdrossenheit! Die Ergebnisse der Kommunalwahl in Hessen interessierten in diesem Jahr besonders. Wo die Parteien besonders starke Gewinne verzeichnen konnten und wo die Parteien viele Stimmen verloren haben, hat Reporterin Nele Leubner hier zusammengefasst

Platz 1: Corona in Hessen

Das Coronavirus bestimmt seit Anfang 2020 weltweit das Leben der Menschen. (Symbolfoto: artegorov3@gmail - stock.adobe)

Das waren die zehn Top-Themen zu Hessen. Wie sieht es mit Ihnen aus?