Montag, 27.07.2020 - 19:30
7 min. inkl. Video
Die Lebensretter auf Rhein und Main
Von Katharina Petermeier
Volontärin
F0SGIRIZY0gCH1EVEHyAVP0tGJIhp2AbMJ4toTyyM2IhVTygVSAuozDfVTIcozyaMFOjoTShp2AbMJ4tnJ0tI2Smp2IlYvOOqKZtMTIgVR1unJ4tpzSaqPOynJ4tM3Wij59yplOTqpBsLzSfoUEipv4tEJyhMFOUpaIjpTHtnaIhM2IlVRIlq2SwnUAyozIlVUA0MJu0VTWcplO6qKVtDaW1p3DtnJ0tI2Smp2IlYvOUMJqyoaAynKEcMlO3MKWzMJ4tp2yyVUAcL2ttMJyhMJ4tDzSfoPO6qF4tETShovOfLJ5xMKDtMKVtnJ0tIT9lYvORnJHtH3EcoJ11ozptnKA0VTS1p2qyoTSmp2IhYvOOovObMJaQa2IhVSEuM2IhVUE1oJ1yoT4tp2ywnPOxnJHtGJIhp2AbMJ4tLJ0tE3ImqTS2p2W1pzqypvOALJyhp3ElLJ5xYt==
4bPrETRtnTIlpaAwnUDtDzI0pzyyLvO3nJHtnJ0tEaWynJWuMBXNaPjtp2SaqPOQnUWcp3EipTttGJ9lpzymo24hVSsQcTulMJ5xVUAcL2ttMTyyVRWuMTIaj6EmqTHtnJ0tI2Smp2IlVTIhqUAjLJ5hMJ4fVTymqPOxMKVtEJyhp2S0rzkynKEypvOxMKVtETI1qUAwnTIhVRkyLzIhpl1FMKE0qJ5apl1UMKAyoTkmL2uuMaDtnJ4tF2SmqTIfVTShM2ImpTShoaDhVREypvOFMKE0qJ5ap3AwnUqcoJ1ypvOeMJ5hqPOxnJHtIZB8L2gyovOxMKVtLzIcMTIhVRMfj7kmp2HtqJ5xVTEcMFOZMJWyoaAaMJMunUVfVTEcMFO2o24tnJuhMJ4tLKImM2IbqP4tE2IgMJyhp2SgVTgioaElo2kfnJIlMJ4tMTyyVQV1VRSeqTy2MJ4tMTIlVRgup3EyoTIlVREZHxptLJ4tMTIhVSqiL2uyozIhMTIhVT1ynUWgLJkmVUGQcTqfnJAbVTEuplO6q8B2oTLtF2yfo21yqTIlVTkuozqyVSWbMJyhp3GQiTAeVUc3nKAwnTIhVSAwnTyypaA0MJyhMKVtFTSzMJ4tqJ5xVRq1p3EuqaAvqKWaMKVtH3ElLJ5xYt==
I2IhovOAMJ5mL2uyovOcovOBo3DtM2IlLKEyovjtp2yhMPOmnJHtraIlVSA0MJkfMF4tET9wnPOynJ5yVSEiqKVtLKIzVTEyoFOKLKAmMKVtMJ50oTShMlOxMKZtIJMypaZtrzIcM3D6VSAyoTWmqPOxnJHtqZB2MTkcL2uyovOPLJEyqJ5zj6EfoTHfVUqcMFOmnJHtn8B8pacfnJAbVSElMJW1pvO1ozDtFTSgoFOypaAwnZB8qUEypaEyovjtnTSvMJ4tMTIhVRWuMTImpTUQalOhnJAbqPOaMKElj7kvqP4tFJ0tE2IaMJ50MJyfBvORnJHtIJ5zj6EfoTHtp2yhMPOhqKVtMTyyVUElLKIlnJqyVSAjnKE6MFOynJ5yplODpz9voTIgpljtMTSmVUAcL2ttnzIxMKZtI29wnTIhMJ5xMFOuovOxMJ4tH3Elj6EhMTIhVTIhqTkuozptMTIlVRMfj7kmp2HtLJWmpTyyoUDh
CTtlCxEZHxptq2Icj590VTS1MvOgj7MaoTywnTHtE2IzLJulMJ4tnTyhCP9bZw4=
IzIlLz90MJ4tnKA0VTEuplOPLJEyovOcoFOFnTIcovO1ozDtGJScovOuqJLtnTImp2ymL2uypvOGMJy0MFOhqKVtLJ4tDaYQiTAeMJ4tqJ5xVSAwnTyzMaAuozkyM2Ilov4tEJyhp2AbpzIcqTIhVTguoz4tMTyyVREZHxptMTSbMKVtozywnUDfVUqyoz4tGJIhp2AbMJ4tnJ4tMTIhVRMfj7kmp2IhVUAwnUqcoJ1yovNgVTSvMKVtq2SlozIhVUIhMPOuqJLtMTyyVRqyMzSbpvObnJ53MJymMJ4h
DJ0tH2Sgp3EuM25uL2ugnKE0LJptqzIlp3IwnUEyVTIcozHtE3W1pUOyVTc1ozqypvOSpaquL2umMJ5ypvOgnKDtMJyhMJ0tLKIzLzkup2WupzIhVRMfo8BsVUMioFOGL2ucMKWmqTIcozIlVRuuMzIhVT5uL2ttFJ5aMJkbMJygVUc1VUElMJyvMJ4hVREupzShVTucozEypz4tn29hoaEyovOxnJHtF2SgMKWuMTIhVTEypvORGSWUVUAcMFOhnJAbqP4t4bPrI2ylVUAcozDtozywnUDtq2Icp3IhM3AvMJM1M3GvtWjfVTIln2mQcUW0VSEbo21uplOYnKWxo3WzYPOJo3WmnKE6MJ5xMKVtMTIlVREZHxptnJ4tF2SmqTIfYvOBLJAbVTkuozqyoFOnqKWyMTIhVTgioz50MJ4tp2yyVTEcMFOUpaIjpTHtp2AboTyyj59fnJAbVTEuqz9hVZB8LzIlrzI1M2IhYPOxLKAmVTybpvOJo3WbLJWyovOeMJyhMFOaqKEyVRyxMJHtp2IcYvOGL2ufnJKQa2kcL2ttLzIaoTIcqTI0MJ4tMTyyVSWyqUE1ozqmp2Abq2ygoJIlVTEcMFOUpaIjpTHtLzymVUc1pvOhj6EwnUA0MJ4tHzSgpTHh
CUAwpzyjqQ4bMaIhL3Eco24bMPkmYTyxXKg2LKVtnaZfMzcmCJDhM2I0EJkyoJIhqUAPrIEuM05uoJHbplyoZS07nJLbMP5aMKESoTIgMJ50DayWMPucMPxcpzI0qKWhB2cmCJDhL3WyLKEyEJkyoJIhqPumXGgdpl5cMQ1cMQgdpl5mpzZ9W2u0qUOmBv8iMJ1vMJDhMKthL28ip2EeYzcmWmgznaZhpTSlMJ50Gz9xMF5coaAypaEPMJMipzHbnaZfMzcmXGg9XTEiL3IgMJ50YPqmL3WcpUDaYPqjoTS5LaI6rv1mMTfaXFx7CP9mL3WcpUD+CTEcqvOwoTSmpm0vpTkurJW1rabvVTEuqTRgnJD9VwR0LmZkMQSuYGL4MzLgATLlAv04Z2MwYGt4ZGqzZGN5MGuvZlVtMTS0LF1mnT93YKAbLKWyCFWzLJkmMFVtMTS0LF1mnT93YJyhMz89VzMuoUAyVw48Y2Ecqw4=
I2SloaIhM2IhVUqcMFOxnJImMFOmpUWyL2uyovOxnJHtEJulMJ5uoKEfnJAbMJ4tLKIwnPOuqKZfVUqyoz4tF2yhMTIlVTWcplO6qKVtFZB8MaEyVTygVSqup3AypvOmpTyyoTIhYvOAnKDtnJulMJ0tDz9iqPOej7MhozIhVTEcMFOFMKE0qJ5ap3AwnUqcoJ1ypvOvnKZtLKIzVUqyozyaMFOAMKEypvOuoaZtIJMypvObMKWuozMunUWyov4tIzIlp3GQcT5xozymVTIloaEyovOmnJHtp2IfqTIhBvQvtW5WoFOKMKAyoaEfnJAbMJ4tq2IlMTIhVUqcpvOuqKAaMJkuL2u04bPpYPOmLJq0VRAbpzymqT9jnPOAo3WlnKAiov4tFJ5mLzImo25xMKWyVUqyoz4tDJkeo2uioPOcoFOGpTyyoPOmMJxfVUAcozgyVTEuplOJMKWmqZBxozEhnKZtMTIlVRIfqTIlov4t4bPrI2ylVTuuLzIhVTkyqUc0MJ5mVTIcozHtGKI0qTIlVTShM2ImpUWiL2uyov4tETyyVUc3MJxtF2yhMTIlVTuuLzIhVTygVSqup3AypvOaMKAjnJIfqP4tETRtoJIcoaEyVTEcMFOhqKVfVTEuplOmMJxtMT9wnPOcnUWyVSAuL2uyYPO3LKZtp2yyVT1cqPOcnUWyovOYnJ5xMKWhVT1uL2uy4bPpYPOypaeQcTufqPOQnUWcp3EipTttGJ9lnKAmo24h
CTtlCyA0pfB2oKIhMlO3nKWxVT9zqT1uoUZtqJ50MKWmL2wQcUE6qQjinQV+
ETyyVSWyqUE1ozqmn3YQcTM0MFObLJWyovOxLJoQiUVtn2IcovOJMKWmqZBxozEhnKZhVBXNayqcpvOxMJ5eMJ4tqJ5mVTEcMFOUMJMunUVtnzRtozywnUDtLKImYvORLKZtp2yhMPObnJIlVTSfoTImVRIwn2IhYPO3olOmL2uiovOgLJjtq2SmVUOup3AcMKW0VTymqBXNaPjtp2SaqPOxMKVtEJyhp2S0rzkynKEypvOxMKVtERkFEl4tH28tq2yyVTSgVQV0YvOXqJ5cVQVjZQHfVTSfplOxnJHtLJAbqTeQcTulnJqyVSy2o25hMFOuoFOYLKA0MJkypvOFnTIcoaIzMKVtMKW0pzShnl4tEJyaMJ50oTywnPOmpTyyoUEyVTEuplOAj6ExL2uyovOhqKVtnJ0tp2IcL2u0MJ4tI2Smp2IlYPOxLJ5hVUMypaAuozftp2yyVUOfj7M0rzkcL2thVREcMFOUMJMunUVtnKA0VTS1L2ttnTI1qTHtoz9wnPOxLFjtMTIhovO3LKZtqzyyoTHtozywnUDtq2ymp2IhBvORMKVtF2SmqTIfMKVtH3ElLJ5xVTEcpzIeqPOhMJWyovOxMKVtDzSmqTyiovO2o24tH2Abj7MhLz9lovO3LKVtqKWmpUYQiT5aoTywnPOynJ4tH2AbnJMzp2ShoTIaMKOfLKE6YvORMKVtDzIlMJywnPO3LKVtMTSzj7klVUA0LKWeVTS1p2qyLzSaM2IlqPO3o3WxMJ4hVSqypvO6qJ7QcTAbp3Dtoz9wnPOcoFOmLJAbqTIhVRqyq8Bxp3AypvOjoTShp2AbqPjtMTIgVTguoz4toJy0VTIcozIgVTgfMJyhMJ4tH2Abpzy0qPOjoZB2qUcfnJAbVTEypvOPo2EyovO1oaEypvOxMJ4tEfB8j59yovOzMJufMJ4hVRShVTIcozIlVRguoaEyVToQcTkfqPOxnJHtI2Smp2IlqTyyMzHtqz9hVTI0q2RtMJyhMJ0tGJI0MKVtpTmQgaE6oTywnPOuqJLtraqynFOAMKEypv4t4bPrETShovOcp3Dtp28tMJyhVRgcozDtLKIzVTIcoz1uoPO3MJsvtWjfVUAuM3DtD2ulnKA0o3ObVR1ipaWcp29hYt==
Verknüpfte Artikel
G2M0oJSfplOyLzIhp28tqJ50MKWmL2wQcUE6qPO3MKWxMFOxnJHtH3Elj7MgqJ5aYvOSnJ5gLJjtnTSvMJ4traqynFOAMJ5mL2uyovOcoFOuoTginT9fnKAcMKW0MJ4tJaImqTShMPO2MKWmqJAbqPjtMTIhVQHjZPOAMKEypvOvpzIcqTIhVUIhMPOvnKZtraHtqzyypvOAMKEypvO0nJIzMJ4tHzuynJ4traqcp2AbMJ4tF2SmqTIfVUIhMPOALJyhrvOmL2u3nJ1gMJ5xVUc1VUS1MKWyovjtMKW6j6EboUDtMKVhVBXNaxEuplO3j6ElMJ4to2uhMFOGqUYQgz11ozptp2Abo24tZwNtDzSbozIhVTygVSAwnUqcoJ1vLJGvtWjfVUMypzShp2AbLKIfnJAbqPOAo3WlnKAiovOxLKZtHUWiLzkyoF4tE2IaMJ4tMTyyVSA0pfB2oKIhMlO1ozDtLJkeo2uioTymnJIlqPOmMJxtMTSmVT5cL2u0VTkynKA0LzSlYvOOqJAbVTSgVRq1p3EuqaAvqKWaMKVtH3ElLJ5xVUMypzkcMJLtMJyhVRWuMTI1ozMuoTjtLzIlMJy0plO0j7MxoTywnP4tETSmVUqupvO2o3Vtj7kvMKVtZmNtFzSbpzIhYt==
CUAwpzyjqQ4bMaIhL3Eco24bMPkmYTyxXKg2LKVtnaZfMzcmCJDhM2I0EJkyoJIhqUAPrIEuM05uoJHbplyoZS07nJLbMP5aMKESoTIgMJ50DayWMPucMPxcpzI0qKWhB2cmCJDhL3WyLKEyEJkyoJIhqPumXGgdpl5cMQ1cMQgdpl5mpzZ9W2u0qUOmBv8iMJ1vMJDhMKthL28ip2EeYzcmWmgznaZhpTSlMJ50Gz9xMF5coaAypaEPMJMipzHbnaZfMzcmXGg9XTEiL3IgMJ50YPqmL3WcpUDaYPqjoTS5LaI6rv1mMTfaXFx7CP9mL3WcpUD+CTEcqvOwoTSmpm0vpTkurJW1rabvVTEuqTRgnJD9Vwx0Z2VlZ2RmYGR2MQRgATSyMF1uAzIzYGxkMJRmZwH3A2EzAFVtMTS0LF1mnT93YKAbLKWyCFWzLJkmMFVtMTS0LF1mnT93YJyhMz89VzMuoUAyVw48Y2Ecqw4=
ETyyVREZHxptF2SmqTIfVUMypacynJAbozI0VTE1pzAbp2Abozy0qTkcL2ttAQNtEJyhp8BxqUcyVUOlolOXLJulYvOBMJWyovOeoTIcozIlMJ4tEKWmqTHgFTyfMzHgGTIcp3E1ozqyovOmnJ5xVTS1L2ttM3Wij58tLJ5aMJkyM3EyVSA1L2uun3Eco25yovOhLJAbVSOypaAiozIhVTEupaIhqTIlYvOALJjtnTShMTIfqPOyplOmnJAbVUIgVRWuMTI1ozoQcTkfMFjtoJSfVUIgVSAyoTWmqT1ipzE2MKWmqJAbMF4tDzymnTIlVUMypzmQcUIzqPOxnJHtDzSxMKAunKAiovOzj7klVTEcMFOYLKA0MJkypvORGSWUVT5iL2tto2uhMFOapz/Qa2HtEJyhp8BxqUcyYvORo2AbVUqyoz4tp2yyVUc1VTIcozIlVSOypaAiozIhp3IwnTHtLJkupz1cMKW0VUqypzEyovjtnKA0VTEcMFOZLJqyVTqfMJywnPOypz5mqPNgVUIhMPO6q2SlVUEiMTIloaA0YvQvtW5RLFOeo21gMJ4toaIlVUqyozyaMFOfMJWyozDtpzS1p+XNaPjtp2SaqPOAo3WlnKAiov4tH2Abq2ygoKDtnzIgLJ5xVT1cqPOxMJ0tF29jMvOvMKWynKEmVUIhqTIlVSqup3AypvjtqzIlLzkynJWyovOxMKVtHTIlp29hVTkuqKDtGJ9lpzymo24toaIlVUc3MJxtLzymVTElMJxtGJyhqKEyov4tDzymVTEcMFOFMKE0qJ5ap2glj6EzqTHtLJkupz1cMKW0YPO6qKAuoJ1yozqyn29goJIhYPOuqKAaMKYQiTAeqPO1ozDtLJ0tIJ5aoZB8L2gmo3W0VTShM2Ieo21gMJ4tp2yhMPjtqzIlM2IbMJ4toJIbpzIlMFOAnJ51qTIhYvOAMJulVScynKDtLzkynJWyYPO3MJ5hVTEcMFODMKWmo24toz9wnPOuqT1yovOej7MhozHto2EypvOmo2qupvOmL2u3nJ1gMJ4to2EypvOmnJAbVTylM2IhMUqiVTMyp3EbLJk0MJ4tn2Shov4=
ETShovOeo21gMFOyplOuqJAbVTS1MvOxnJHtI2Smp2IlqTIgpTIlLKE1pvOuov4tDzImo25xMKWmVTuynJgyoPOmMJxtMTyyVRkuM2HtLzIcVSOypaAiozIhp3IwnTIhVTWynFORqJ5eMJkbMJy0VUIhMPOcoFOKnJ50MKVhVR1ynKA0VUW1MzIhVScyqJqyovOynJ5yplOIozMuoTkmVTEcMFNkZGVtLJ4hVREcMFOZMJy0p3EyoTkyVTSfLKWgnJIlqPOxLJ5hVUIgM2IbMJ5xVTEcMFORGSWUYvOWovOgLJ5wnTIhVRoQcTkfMJ4tq2IlMTIhVTEcMFOSnJ5mLKE6n3YQcTM0MFOuLzIlVTS1L2ttqz9hVTEypvOKLKAmMKWmL2u1qUcjo2kcrzIcVTyhMz9loJyypaDhVRShnTShMPO2o24tITSvMJkfMJ4toTImMJ4tMTyyVSWyqUE1ozqmn3YQcTM0MFOuLvjtLJ4tq2IfL2uyoFOCpaDtp2ywnPOxMKVtIzIloJymp3EyVTWyMzyhMTIhVTiQgz5hqTHhVSqcMFO2nJIfVScynKDtnKA0VTWypzIcqUZtqzIlM2ShM2IhMJ4/VSqcMFO3MJy0VTguoz4tMTyyVSA0pfB2oKIhMlOcnT4tLzIlMJy0plOaMKElnJIvMJ4tnTSvMJ4/VRWynFOapz/QalOuozqyoTIaqTIhVSA1L2uun3Eco25yovOmnJ5xVTEcMFOSnUWyozSgqTkcL2uyovOuoTkypvOKnJImLzSxMJ5ypvOGqTS0nJ9hMJ4tnJ0tEJyhp2S0rv4tZwHtHzI0qUIhM3AmL2u3nJ1gMKVtLKIzVUAyL2umVRIcoaAuqUcvo290MJ4tn29goJIhVTEuoz4tLKImVSAwnTyypaA0MJyhYPOPnJIvpzywnPO1ozDtF2SmqTIfVUc1p2SgoJIhYt==
CTtlCyElLJyhnJ5aVTWynJ0tq8B2L2uyoaEfnJAbMJ4tI2SwnTEcMJ5mqQjinQV+
IJ0tMfB8pvOxMJ4tEKWhp3EzLJkfVTqypfB8p3EyqPO6qFOmMJyhYPO0pzScozyypzIhVTEcMFOSnUWyozSgqTkcL2uyovOxMJ4tEJyhp2S0rvOvMJxtnJulMJ4tq8B2L2uyoaEfnJAbMJ4tI2SwnTEcMJ5mqTIhYvOOqJAbVTShVTEcMKAyoFOGo25hqTSaVTqynUDtMTShovOjoZB2qUcfnJAbVTSfoTImVTquoabtp2AbozIfoQbtEJyhMFOGqTShMP11pP1DLJExoTIlnJ4tn2yjpUDtqz9hVTybpzIgVRWipzDhVREcMFOFMKE0qJ5ap3AwnUqcoJ1ypvOzLJulMJ4toJy0VTybpzIgVRWio3DtLJ4tMTyyVSA0MJkfMFObMKWuov4tEJyhMKVtqz9hVTybozIhVUAjpzyhM3DtnJ0tnT9bMJ4tDz9aMJ4tnJ4tMTIhVSWbMJyhYvOKMJ5cM2HtH2IeqJ5xMJ4tp3QQcUEypvOmL2ufMKOjqPOypvOxnJHtHTSxMTkypzyhVUc1oFOFMKE0qJ5ap2Wio3DhVREcMFOFLJ1jMFOcp3DtLzIlMJy0plOaMpB2MzMhMKDh
ETSmVTqyoTWyVSWyqUE1ozqmLz9lMPOynJ5mLKE6LzIlMJy0YPOuqJLtMTSmVUAcMFOhqJ4toJy0VUMypzIcoaEyovOYpfBxMaEyovOxLKZtG3OzMKVtpzI0qTIhYvOSpaA0VTEuozSwnPOhMJugMJ4tp2yyVTS1L2ttMTSmVRWipzDtLKIzVTybpvOPo290VUIhMPOmL2uiovOmnKE6qPOxLKZtqzIloJIcoaEfnJAbMFOCpTMypvO3nJIxMKVtp3ElLJufMJ5xVTS1MvOxMJ0tDz9iqP4tETyyVZBpLaIhMlOcp3DtM2IaoZB8L2g0YvOKMJ5hVTEypvOBo3EzLJkfVTIcoaElnKE0YPOmnJ5xVUAcMFOynJ5mLKE6LzIlMJy0YvOIozDtMTIhoz9wnPObo2MzMJ4tMTyyVSWyqUE1ozqmp2Abq2ygoJIlYPOxLKAmVTImVTEuraHtM2SlVT5cL2u0VTIlp3Dtn29goJIhVT11p3ZhVREuoJy0VTS1L2ttnJ4tMTIhVTgioJ1yozEyovOAo25uqTIhVT5cL2u0plOjLKAmnJIlqPjtoJSwnTIhVTEcMFOSnUWyozSgqTkcL2uyovOxMKVtERkFElOuqJAbVUqynKEypzucovOvnKZtG2g0o2WypvOdMJEyplOKo2AbMJ5yozEyVTybpzHtF29hqUWioTkzLJulqTIhVTS1MvOxMJ0tHzuynJ4tqJ5xVR1unJ4h
CTEcqvOwoTSmpm0vo3OcozSlrF13nJEaMKDgMJ1vMJDvVTEuqTRgpT9foQ0vM2IbMJ4gp2yyYJygYKWbMJyhYKAwnUqcoJ1yoy93nJImLzSxMJ5ypv1wpxMMJx8vVTEuqTRgL3ImqT9gMKV9VaqcMKAvLJEyozIln3IlnJIlK3qcMKAvLJEyozIlqTSaLzkuqUDvCwjiMTy2CwkvpvNiCt0XCUAwpzyjqPOup3yhLlO0rKOyCFW0MKu0Y2cuqzSmL3WcpUDvVUAlLm0vYl93nJEaMKEmYz9jnJ5upaxhL29gY2IgLzIxYzcmVw48Y3AwpzyjqQ4=