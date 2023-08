Die neue Schiersteiner Brücke ist symbolisch eröffnet

Die Vollsperrung der Brücke am Wochenende und ein Pokalspiel in der Mainzer Mewa-Arena waren zu viel für den Verkehr in Mainz und Wiesbaden: Die Polizei sperrte am Samstag mehrfach die Theodor-Heuss-Brücke. Der Verkehr wurde dann über die Weisenauer Brücke (A60) umgeleitet. Für Ärger sorgte bei vielen Autofahrern, dass am Freitagabend die Brücke auf Mainzer Seite bereits vor der angekündigten Uhrzeit (21 Uhr) gesperrt worden war.