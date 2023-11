Die NFL in Frankfurt: So fällt die erste Bilanz aus

Frankfurt. Oberbürgermeister Mike Josef hat nach der NFL-Premiere in Frankfurt ein erstes positives Zwischenfazit gezogen. „Bereits das erste Spiel am vergangenen Sonntag hat die Stadt in Euphorie für den American Football versetzt“, teilte der SPD-Politiker der VRM mit. „In der ganzen Stadt haben tausende von Fans aus der ganzen Welt friedlich zusammen gefeiert. Und die Signale, die wir aus der Tourismus- und Gastronomiebranche erhalten, zeigen, dass es sich auch wirtschaftlich für die Stadt auszahlt, gleich zwei Spiele nach Frankfurt geholt zu haben.“ Am zurückliegenden Sonntag hatten die Kansas City Chiefs die Miami Dolphins (21:14) im Deutsche Bank Park empfangen, am kommenden Sonntag (15.30 Uhr) erwarten die New England Patriots an gleicher Stelle die Indianapolis Colts. Beide Duelle waren binnen Minuten ausverkauft. Rund 50.000 Zuschauer dürfen jeweils in die Arena - laut NFL gab es mehr als 4,5 Millionen Ticketanfragen.