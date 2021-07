Die Null steht: Keine Neu-Infektionen in Worms

Ein Hinweisschild weist den Weg zu einem Corona-Testzentrum. (Foto: Michael Taeger)

WORMS - Die Null steht erneut. Binnen 24 Stunden wurden dem Landesuntersuchungsamt keine weiteren Corona-Fälle für Worms gemeldet (Stand Dienstag, 14.10 Uhr). Da damit an zwei Tagen in Folge keine nachgewiesenen Neuinfektionen registriert wurden, ist die Sieben-Tage-Inzidenz gesunken. Der Inzidenzwert ging von 9,6 zurück auf 6.

Rheinland-Pfalz hat am Dienstag eine Inzidenz von 6,2. Worms liegt mit seiner aktuellen Inzidenz also genau im Landesschnitt. Dass man sich im Mittelfeld bewegt, nachdem man zuletzt wieder zu den Kommunen mit den höchsten Inzidenzzahlen – wenn auch auf niedrigem Niveau – gehört hatte, zeigt auch der Vergleich der kreisfreien Städte und Landkreise in Rheinland-Pfalz: 19 Kommunen liegen in diesem Ranking am Dienstag vor Worms und weisen eine höhere Inzidenz auf als die Nibelungenstadt. Zweistellige Werte haben der Donnersbergkreis (15,9), der Kreis Bernkastel-Wittlich (14,2) sowie die Städte Ludwigshafen (12,2), Koblenz (11,4) und Trier (10,8).

Die Zahl der aktiven Fälle bleibt im Vergleich zum Vortag gleich. Von zwölf Wormsern ist aktuell bekannt, dass sie sich mit dem Coronavirus angesteckt haben.